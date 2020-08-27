شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية عالميا 20% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مذكرة جديدة من Gartner عن أداء سوق الهواتف الذكية العالمى خلال يونيو، وبينما اقتربت شحنات هواتف iPhone من Apple من الثبات استنادًا إلى الإيرادات الفصلية للشركة، لكن لاحظ المحللون مدى جودة أداء هواتف iPhone نسبيًا، حيث شهدت السوق العالمية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 20٪.

حققت شركة Apple ربعًا قياسيًا فى شهر يونيو بفضل النمو الكبير فى كل فئة للمنتجات تقريبًا باستثناء iPhone حيث شهدت نموًا فى الإيرادات بنسبة 1.6٪ على أساس سنوى، مما يشير إلى أن شحنات iPhone ربما كانت قريبة من نفس العام، وهو أمر غير مثير للقلق لأن هذه النتيجة جاءت وسط وباء عالمي.

Advertisements

وسلط التقرير الصادر عن Gartner الضوء على مدى تفوق شحنات iPhone خلال الربع الثانى، الذى يعد الربع المالى الثالث لشركة Appleمن هذا العام، بينما احتفظت Samsung بالمركز الأول لشحن معظم الهواتف الذكية على مستوى العالم بأكثر من 54 مليونًا بقليل، لكنه انخفاضًا بنسبة 27٪ على أساس سنوى فى ربع يونيو، بينما شحنت هواوى نحو 54 مليون وحدة أيضًا وشهدت انخفاضًا بنسبة 6.8 ٪ فى الربع.

وفى الوقت نفسه، شحنت شركة Apple ما يقدر بنحو 38 مليون جهاز iPhone خلال الربع، مع انخفاض بنسبة 0.4٪ وفقًا لأرقام Gartner.

تقدر شركة Gartner أن شركة Apple استحوذت على 13٪ من سوق الهواتف الذكية العالمى لربع يونيو عن طريق شحن 38 مليون جهاز iPhone