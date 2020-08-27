شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عائدات إعلانات ميزة Reels على انستجرام ستصل لـ 2.5 مليار دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد محللو وول ستريت أن انستجرام يمكن أن يحصل على 2.5 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية الإضافية بحلول عام 2022 بفضل ميزة Reels الجديدة، ففى وقت سابق من هذا الشهر، أطلق تطبيق الصور Reels ، وهى ميزة تقدم مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية على التطبيق، وفى حين قوبلت Reels فى البداية بتشكك من بعض الذين وصفوها بأنها ضربة قاضية لـ TikTok ، أخبر العديد من أصحاب النفوذ فى الصناعة موقع Business Insider أنهم متفائلون بشأنها كمحرك محتمل للإيرادات.

قال ديف روزنر، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم التسويق فى شركة Collab Inc.: "العلامات التجارية مرتاحة حقًا لمنصة Instagram".

وفى مذكرة بحثية، وضع محللو Jefferies عددًا من إمكانات Reels فى جنى الأموال، مقدرين أن الميزة يمكن أن تضيف 2.5 مليار دولار أو أكثر فى عائدات الإعلانات السنوية المتزايدة على Facebook بحلول عام 2022.

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وفى المذكرة، قال المحللان Brent Thill و James Heaney كيف يعتقدون أن المعلنين سيستخدموا Reels للوصول إلى جمهور أصغر سنًا وهم أكبر فئة ديموغرافية تشارك فى محتوى فيديو قصير، بينما لا يزال يستفيد من استهداف الإعلانات الأفضل فى فئته على فيس بوك."

استخدم محللو Jefferies إجابات الاستطلاع من أكثر من 800 مشارك (من سن 13 وما فوق) وبيانات أخرى للنظر فى الاتجاهات المبكرة فى الاستخدام والمشاركة وتعليقات المستخدمين لـ Reels.

اعتبارًا من أغسطس، قال 32 ٪ من مستخدمى Instagram الذين شملهم الاستطلاع إنهم يستخدمون Reels.