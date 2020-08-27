شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تكبر حسابك على انستجرام.. 4 نصائح عليك اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، مع التطورات اللاحقة في منصة إنستجرام يُنظر إليها على أنها شيء يمكن أن يساعد في تسويق الأنشطة التجارية والمنتجات.

كما يُعرف أصحاب الحسابات الذين يتابعهم عدد كبير من الأشخاص بالمؤثرين، حيث يبذلون الوقت والجهد في تنمية حساباتهم إلى الحد الذي يمكن فيه تحقيق الدخل، لكن بالنسبة للكثيرين، يبقى السؤال، كيف يمكنني تنمية حساب إنستجرام الخاص بي؟





4 نصائح وحيل لتنمية حسابك على إنستجرام في عام 2020 استخدام الهاشتاجإذا كنت جديداً في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبدو الهاشتاجات غير مألوفة قليلاً، في عام 2007، فكر أحد مستخدمي تويتر في تجميع الموضوعات معاً في رسالة باستخدام هاشتاج، وفي حين أن تويتر لم يأخذ الفكرة على الفور، فقد فعلها المستخدمون، مما يقودنا إلى ما نحن عليه الآن في آلية عمل الوسوم.

وتجمع الهاشتاجات التي تسبق الكلمة أو العبارة كل ما يقال عنها في صفحة النتائج، على سبيل المثال، إذا قمت بالبحث عن هاشتاج #نصائح_تقنية في إنستجرام، سيظهر لك كل من نشر باستخدام هذا الهاشتاج نتيجة لذلك، ويتوفر التعرض الفوري لأي شخص يستخدم خوارزمية الهاشتاج جيداً، حيث يتطلب الأمر القليل من البحث ولكن يمكنك توصيل ملفك الشخصي إلى الملايين من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وكل ذلك باستخدام الهاشتاجات.

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وعند البحث في الهاشتاجات اللازمة لتنمية ملفك الشخصي، تحتاج إلى إلقاء نظرة على منافذك الشخصية وما تريد تحقيقه، وإذا كنت تمتلك نشاطاً تجارياً وتبيع منتجاً معيناً، فسيتعين عليك البحث عن الهاشتاجات الأكثر شيوعاً بخصوص عملك.





ضخ الأموالإذا كنت تتطلع إلى إنشاء حسابك وتشغيله بسرعة ولكن ليس لديك الوقت للاستثمار في محتوى عالي الجودة حتى الآن، فابحث عن طريقة مختلفة، فعندما تسوق لملفك في إنستجرام فإنك تحسن من ظهورك، واعتماداً على الحجم الذي تريد نموه، سيعتمد على مقدار الأموال التي تستثمرها في كسب المتابعين.





صياغة السيرة الذاتية المثاليةإن امتلاك حساب لا يعبر عن ما يقدمه لن يثير حماس الأشخاص بطريقة جذابة، وإذا كنت شخصاً لم يفكر كثيراً في سيرتك الذاتية، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى، لفهى نقطة اتصالك الأولى وبطاقة عملك وواجهة متجرك والأشخاص الذين يطلعون عليها سيقررون بسرعة ما إذا كانوا يريدون إلقاء نظرة على ملفك الشخصي أم لا، فالسيرة الذاتية هي البيان المقنع.

إلى ذلك سيكون من الأفضل شرح واضح لملفك الشخصي أو علامتك التجارية أو عملك، وإضافة شيء من شأنه أن يثير اهتمام القارئ، وربما يكون شيئاً مضحكاً أو مثيراً للاهتمام أو شيئاً من شأنه أن يدفع القارئ للمزيد.





استخدام القصصالشيء الذي يعد إضافة إلى منصة إنستجرام هو ميزة القصص، التي تسمح للمتابعين بمشاهدة ما تقوله وتشاركه والتفاعل معه بسهولة، كما يمكنك إضافة روابط التجارة الإلكترونية.