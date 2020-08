شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى رئيس تويتر لا يستخدم خدمات فيس بوك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن جاك دورسى أبدًا من أكبر المعجبين بفيس بوك، ويبدو أن الرئيس التنفيذى لشركة تويتر و Square لم يغير من رأيه مع مرور الوقت، إذ تم طرح الموضوع أثناء ظهور دورسى مؤخرًا فى بودكاست "The Boardroom: Out of Office" ، الذى استضافه ريتش كليمان، أحد مؤسسى شركة Thirty Five Ventures ومدير نجم الدورى الاميركى للمحترفين كيفن ديورانت، إذ ناقش دورسى وكليمان، وهما صديقان مقربان، مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما فى ذلك نظام دورسى الغذائى المكثف والتمارين الرياضية ونظام التأمل وثقافة الإرهاق بين رواد الأعمال.

فى مرحلة ما من الحلقة، سأل كليمان مساعده جيانى هاريل عن مواقع التواصل الاجتماعى الثلاثة الأكثر استخدامًا، وقال Harrell إنهم انستجرام و Snapchat و تويتر. عندما حوّل كليمان السؤال إلى دورسى، أجاب: "إنه يعتقد عكس ذلك تمامًا".

قال دورسي: "أنا لا أستخدم انستجرام حقًا، فأنا أحب ما ابتكره Snapchat حوله، وأعتقد أنه مذهل، ولا أستخدم الكثير من منتجات فيس بوك - فى الواقع."

وعندما سأل كليمان عما إذا كان الرئيس التنفيذي تناول اللحم مع زوكربيرج، حاول دورسى عدم الإجابة عن السؤال، ولمح إلى أنه ليس معجبًا بزوكربيرج، وقال دورسى ضاحكًا: "آه هناك بعض الاختلافات بيننا".

يمتلك دورسى وزوكربيرج تاريخًا طويلًا من الهجوم، إذ شارك الاثنان العشاء فى عام 2011 ، عندما قدم زوكربيرج لحم ماعز التي قام بذبحها بنفسه لدورسى، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، وتبادلوا منذ ذلك الحين الانتقادات اللاذعة بشأن التحقق من صحة الإعلانات السياسية، حيث انتقد دورسى دفاع فيس بوك مؤكدا أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

من جانبه، لم يخجل زوكربيرج من انتقاد تويتر، حيث قال فى لقاء جماهيري: "تويتر لا يمكنه القيام بعمل جيد قدر الإمكان" ، وفقًا لمقطع صوتى تم تسريبه حصلت عليه The Verge فى أكتوبر، وفى ديسمبر، قام دورسى بإلغاء متابعة زوكربيرج على تويتر.

لكن رفض دورسى استخدام منتجات فيس بوك قد ينبع أيضًا من مشكلة أخرى، مع مؤسس انستجرام والرئيس التنفيذى السابق كيفن سيستروم.

التقى دورسى وسيستروم أثناء العمل فى Odeo ، موقع الصوت والفيديو الذى أنشأه مؤسسا تويتر، Ev Williams و Noah Glass. وظلوا أصدقاء، وعندما أطلق سيستروم انستجرام بعد سنوات، وأصبح دورسى مستخدمًا نشطًا وواحدًا من أكثر المستخدمين الأوائل تأثيرًا للتطبيق.

لكن وفقًا لكتاب "No Filter: The Inside Story of انستجرام" لسارة فرير، توترت علاقتهما عندما اكتشف دورسى أن انستجرام قد تم بيعه إلى فيس بوك من خلال طرف ثالث، وليس من خلال سيستروم، ووفقًا للكتاب، فقد أنزعج دورسى لأن سيستروم لم يتصل به أولاً لمناقشة الصفقة أو التفاوض مع تويتر بدلاً من ذلك.

يبدو أن الموقف أدى إلى حالة من التوتر بين دورسى ورئيس انستجرام، وبينما أن دورسى مازال لديه حساب على التطبيق، توقف دورسى عن النشر على انستجرام منذ أبريل 2012، وهو نفس اليوم الذى اكتشف فيه أن الشركة تم بيعها إلى فيس بوك.