شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة لسطح كوكب "بروكسيما بى" الشبيه بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة ناسا صورة مذهلة لما يمكن أن يبدو عليه كوكب قريب يُعتقد أنه صالح للحياة، ويسمى الكوكب "بروكسيما بي "(Proxima b)، وهو يدور حول النجم القزم الأحمر Proxima Centauri، أقرب نجم إلى النظام الشمسي، وأوضحت وكالة ناسا: "اكتشف فى عام 2016، كوكب بحجم الأرض تقريبا يدور حول أقرب نجم مجاور لنا قد يكون صالحا للعيش، وفقا لعلماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب المرصد الأوروبى الجنوبى فى لا سيلا، تشيلى، إلى جانب تلسكوبات أخرى حول العالم".

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "يقع الكوكب خارج المجموعة الشمسية، على مسافة من نجمه تتيح درجات حرارة معتدلة بما يكفى لتجمع المياه السائلة على سطحه".

واكتشف "بروكسيما بى" فى عام 2016، ويعتقد أنه أكبر قليلا من الأرض، ويبعد الكوكب الصخرى مسافة 4.6 مليون ميل فقط عن نجمه، والتى تمثل 5% من المسافة بين الأرض والشمس، ويستغرق 11.2 يوما فقط لإكمال مدار واحد.

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وعلى الرغم من كونه هدفا رئيسيا فى البحث عن كائنات فضائية، فقد حذرت وكالة ناسا من أن الكوكب قد يكون عرضة للتوهجات النجمية التى قد تؤدى إلى إطفاء الحياة.

وقال سكوت جاودى، أستاذ علم الفلك فى جامعة ولاية أوهايو: "هذا هو مصدر القلق فيما يتعلق بصلاحية العيش على الكوكب".

وهذا الكوكب يتعرض للقصف بكمية لا بأس بها من الإشعاع عالى الطاقة. وليس من الواضح ما إذا كان سيحتوى على مجال مغناطيسى قوى بما يكفى لمنع غلافه الجوى بأكمله من الانهيار.

وأشارت الملاحظات الأولى إلى أن الكتلة الخارجية للكوكب تبلغ 1.3 مرة كتلة الأرض، لكن التحليل الجديد للبيانات حدد أنها تبلغ 1.7 مرة كتلة كوكبنا.