شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Facebook shops وإزاى ممكن تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن عدد من مزايا التجارة الإلكترونية الجديدة داخل كل من تطبيقه الرئيسى وعلى إنستجرام، إذ أجبر الوباء العديد من الشركات على التحول إلى الإنترنت، وأصدر فيس بوك إعلانًا كبيرًا فى مايو حول قدرة التجار على إنشاء متاجر عبر فيس بوك، والتى يمكن مشاهدتها على كل من الشبكة الاجتماعية وتطبيق إنستجرام، وفى الآونة الأخيرة أطلق إنستجرام قسم التسوق المعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تصفح المنتجات من العلامات التجارية المفضلة لديهم ومنشئى المحتوى، والآن تقدم الشركة تجربة مماثلة لتطبيق فيس بوك الرئيسى.

Facebook shops

قالت الشركة إنها بدأت اختبار قسم جديد فى الولايات المتحدة يسمى Facebook Shop - مثل إنستجرام Shop، والذى يعد فى الأساس وجهة تسوق، حيث يمكنك العثور على منتجات من مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية المختلفة، وهذا يختلف عن Facebook Marketplace.

وقال جورج لى مدير إدارة المنتجات بفيس بوك: "الهدف هو إنشاء شيء فريد لتطبيق Facebook ومجتمع Facebook، وهذا لا يعنى أنه ليس هناك تعلم فى جميع المجالات، وربما يبدو إنستجرام ShopوFacebook Shop مختلفين قليلاً منذ اليوم الأول".

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Facebook shops

بالإضافة إلى ذلك، تعلن الشركة عن أدوات جديدة للشركات التى تدير Facebook Shops، بما فى ذلك التصميم الجديد، والقدرة على رؤية معاينة للمجموعات فى الوقت الفعلى، والقدرة على إنشاء متاجر تلقائيًا إذا كنت بائعًا جديدًا.

وستتميز المتاجر أيضًا بخيار مراسلة جديد للعملاء لإرسال رسائل للبائعين عبر Messenger أو WhatsApp أو إنستجرام Direct.

على جانب إنستجرام، قالت الشركة إن جميع البائعين فى الولايات المتحدة سيكونوا قادرين على استخدام ميزة checkout على إنستجرام "فى الأسابيع المقبلة"، والتى سيتم إدارتها إما من خلال Facebook’s Commerce Manager أو من خلال منصات الشركاء BigCommerce و Shopify (مع التخطيط لمزيد من عمليات التكامل).

تختبر الشركة أيضًا تجربة تسوق مباشرة، حيث يمكن للشركات عرض المنتجات فى فيديو مباشر، بينما يمكن للمستهلكين تصفح المنتجات المميزة وإجراء عمليات شراء، ويجب أن يكون إنستجرام Live Shopping متاحًا الآن لجميع البائعين الذين يستخدمون إنستجرام Live Shopping فى الولايات المتحدة.