تكنولوجيا: "أبل" تضيف أدوات لتهيئة مقاطع الفيديو للنشر على مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "أبل" الأمريكية إضافة أدوات جديدة لبرنامج "فاينال كت برو إكس" المدعوم بتقنيات الذكاء الصناعى لتهيئة مقاطع الفيديو لمواقع التواصل، وأوضح التقرير المنشور فى موقع "إنجادجيت" أن تلك الأدوات التى تم توفيرها لهواتف "آيفون" يمكنها قص مقاطع الفيديو تلقائيا، لتكن متوافقة مع وسائل التواصل الاجتماعى.

ويمكن لمجموعة التحرير التى طرحتها أبل الآن، استخدام تقنيات التعلم الآلى، لقص الفيديوهات وفق التنسيقات الملائمة للوسائط الاجتماعى، بما فى ذلك الأحجام المربعة والعمودية.

ويمكن للتقنية أن تعمل بحيث تكون طريق التحرير أكثر فعالية ومن دون التأثير على جودة مقاطع الفيديو على هواتف آيفون، بدل قصها بصورة ليست صحيحة تماما.

ويمكن أيضا وضع رسومات أو نصوص أو مقاطع فيديو أخرى ممزوجة فى المقطع الأصلى، بشكل أكثر سهولة، كما سيتوافق البرنامج أيضا للعمل على أجهزة "ماك برو" الشخصية والمحمولة.

جدير بالذكر كشفت شركة أبل رسميا عن تجميع أحدث هواتفها iPhone SE فى الهند، إذ قالت فى بيان رسمى تم تقديمه إلى The Times of India-Gadgets Now : "يدعم iPhone SE أقوى شريحة لدينا مع حجم مناسب وبأسعار معقولة، ونحن متحمسون لجعله فى الهند لعملائنا المحليين . "

تم إطلاق iPhone SE فى 15 أبريل ويأتى بسعر يبدأ من 42500 روبية، مما يجعله أرخص هاتف iPhone يمكن شراؤه فى الهند، ويجرى بالفعل تجميع الهاتف الجديد هذه الأيام، ومن المتوقع أن تصل الوحدات المجمعة فى الهند إلى الأسواق قريبًا.