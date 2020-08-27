شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة طائرة جديدة يمكن لأى شخص استخدامها بدون ترخيص طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت القوات الجوية الأمريكية "سيارة طائرة" يمكن أن تصبح قريبًا جزءًا من أسطولها الطائر، حيث تم تصنيع Hexa بواسطة LIFT Aircraft ومقرها تكساس، وهي طائرة خفيفة الوزن يبلغ وزنها 432 رطلاً تعمل على 18 دوارة مستقلة، ولا يشترط على الراكب الحصول على رخصة طيار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم التحكم في السيارة بواسطة عصا تحكم ويتم تشغيلها بـ "كمبيوتر طيار آلي ثلاثي" مما يجعلها أكثر أمانًا من المناورة بالطائرة التقليدية الصغيرة.

وشاهد الجيش من قاعدة كامب مابري بالقرب من أوستن بولاية تكساس وهي تنطلق من الأرض وتحوم في سماء المنطقة.



سيارة طائرة

كانت الرحلة التجريبية جزءًا من Agility Prime ، وهي شراكة بين شركات الطيران الخاصة والقوات الجوية تهدف إلى إضافة سيارات طائرة إلى أسطول الجيش وتسريع طرحها في السوق الاستهلاكية.

وتعد Hexa هي نموذج أولي كهربائي لمركبة الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وتطير فوق القاعدة، ويمكن لأي شخص استخدامها بدون ترخيص طيار.

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تمت الموافقة على Hexa للطيران على ارتفاع 700 قدم، أو 1200 قدم في بعض المواقع، ولكن ليس فوق المناطق المأهولة بالسكان.



تقنية الطيران الجديدة

قالت باربرا باريت، وزيرة الخارجية الأمريكية في أبريل، عندما بدأت الشراكة لأول مرة: "قد تبدو فكرة مركبة إقلاع وهبوط رأسية كهربائية، وهى سيارة طائرة، مستوحاة من فيلم في هوليوود".

وأضافت باريت، "ولكن من خلال الشراكة اليوم مع أصحاب المصلحة عبر الصناعات والوكالات، يمكننا إنشاء هذه الظاهرة الجديدة في عالم الطيران."

ويمكن للشركات المشاركة إتقان تقنية eVTOL دون الحاجة إلى الحصول على شهادة أمان إضافية مستهلكة للوقت من وكالة الطيران FAA ، وكذلك دون تحديد المهمة والغرض.