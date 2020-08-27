شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يكشف عن 50 كوكبا جديدا يدورون حول نجوم بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء خوارزمية جديدة للتعلم الآلى كشفت عن 50 كوكبا خارج نظامنا الشمسى، حيث تم اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية فى عام 1992 وبعد ما يقرب من 30 عامًا، تم تحقيق هذا الإنجاز مرة أخرى بواسطة الذكاء الاصطناعى، وهذه التقنية قادرة على فصل الكواكب الحقيقية عن الكواكب المزيفة فى عينات من آلاف المرشحين الذين رصدتهم بعثات تلسكوب ناسا، مثل TESS وكيبلر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، درب الخبراء الذكاء الاصطناعي على التعرف على الكواكب الخارجية باستخدام قاعدة بيانات للأجرام السماوية المؤكدة والإيجابيات الكاذبة الموضحة في البيانات.

كما تم تصميم الخوارزمية من جانب علماء في جامعة وارويك، الذين يفخرون بالإعلان عن وجود 50 كوكبًا خارجيًا جديدًا، وهي كواكب موجودة خارج نظامنا الشمسي.

وكان تم اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية عام 1919، لكن لم يتعرف العلماء على الكوكب الذى سمى بـ 51 Pegasi b إلا في عام 1992.

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صمم الفريق الآن تقنية يمكنها غربلة كميات هائلة من البيانات للكشف عن هذه العوالم البعيدة، حيث قال الدكتور ديفيد أرمسترونج، من قسم الفيزياء بجامعة وارويك: "تتيح لنا الخوارزمية التي طورناها أخذ 50 مرشحًا عبر عتبة التحقق من صحة الكواكب، وترقيتها إلى كواكب حقيقية.

وأضاف أرمسترونج: "نأمل في تطبيق هذه التقنية على عينات كبيرة من المرشحين من البعثات الحالية والمستقبلية مثل TESS وPLATO".

وتعذ هذه الدراسة هي الأولى التي تستخدم مثل هذه التكنولوجيا لاكتشاف الكواكب الخارجية الجديدة في الفضاء، حيث صنفت أنظمة التعلم الآلي السابقة المرشحين، لكنها لم تتمكن من التحديد بين كوكب حقيقي أو إيجابي خاطئ.

أوضح أرمسترونج: "فيما يتعلق بالتحقق من صحة الكوكب، لم يستخدم أحد تقنية التعلم الآلي من قبل"، مضيفا "تم استخدام التعلم الآلي لترتيب الكواكب المرشحة ولكن لم يتم استخدامه في إطار احتمالي، وهو ما تحتاجه للتحقق حقًا من صحة الكوكب".