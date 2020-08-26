افضل 5 تطبيقات تصوير المستندات على اندرويد و IOS

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تطبيقات تصوير المستندات مهمة و مفيدة للجميع خاصة لطلاب الجامعات لإحتياجهم الى تحويل العديد من الأوراق الى مستندات PDF الكترونية للدراسة و للمذاكرة بشكل كبير. و يمكن ان تحتاجهم في اي عمل آخر يعتمد على المستندات بشكل كبير. و لذلك في هذا المقال سنتحدث عن افضل 5 تطبيقات تصوير المستندات يمكنك تحميلها على هاتف اندرويد و هاتف IOS في نفس الوقت. بناء على تجارب شخصية بالتطبيقات هذه. فأكمل القراءة

Camscanner

افضل تطبيقات تصوير المستندات على الإطلاق تقريبًا انا استعمله منذ فترة طويلة و لم يخب ظني بالتطبيق ابدًا يمكنني من تصوير كل المستندات و تحويلها الى PDF بكل سهولة. بوجود فلاتر مختلفة للصور فالتطبيق ايضًا سيساعدك على خروج المستندات بشكل واضح و بشكل جيد ليستطيع متلقي الملفات قراءتها و النظر اليها بدون مشاكل. كما انه يقدم لك خدمة تخزين ملفاتك سحابيًا على حسابك بالتطبيق. التطبيق مجاني مع وجود اشتراك مدفوع به لتستطيع استعماله بدون مشاكله.

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vFlat

اذا كنت تبحث عن تطبيق يعطيك اعلى جودة بسهولة كبيرة فتطبيق vFlat ممتاز جدًا استعملته لفترة طويلة من الوقت و كان مثاليًا. كان يقوم بتنظيم الصور و تحويلها الى صور Flat مستوية بسهولة. ازالة اصبعك او اي ما قد يضايق الصورة ايضًا. يمكنك vFlat حتى من تصوير الكتب العادية و اخراجها بشكل جيد جدًا. تطبيق vFlat مثالي جدًا و يعطيك جودة مرتفعة اضعاف ما يعطيك Camscanner في نسخته المجانية. يعيب vFlat انه ليس كبير التنظيم مثل Camscanner غير ذلك فهو جيد جدًا

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Adobe scan

اذا ذكرت ملفات PDF نذكر Adobe دائمًا. ولذلك هناك تطبيق Adobe scan الخاص بشركة Adobe العملاقة. التطبيق نفس فكرة Camscanner تقريبًا يتيح لك تصوير اي مستندات خاصة بك و اي اوراق و تحويلها الى PDF واحد تستطيع مشاركته مع غيرك. رغم ان Adobe scan جديد الا انه من افضل تطبيقات تصوير المستندات على الهواتف بشكل كامل و عن جدارة و استحقاق كاملين.

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Office Lens

تطبيق مايكروسوفت الجيد جدًا تطبيق Office lens واحد من افضل تطبيقات تصوير المستندات على اندرويد و IOS و ذلك لإرتباطه بحساب مايكروسوفت التطبيق يستطيع رفع كل مستنداتك بعد تصويرها على حساب مايكروسوفت. التطبيق ممتاز و جيد جدًا و لكن ينقصه شئ واحد فقط و هو امكانية تصوير مستندات اكثر من 10 صور. ان كان لديك اكثر من 10 صفحات لتصويرها فلن يكون التطبيق مساعدًا بشكل كبير لك.

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Tiny Scanner

واحد من التطبيقات الموجودة هنا بناء على ترشيحات الجمهور فتطبيق Tine Scanner نوعًا ما اثبت كفائته كتطبيق مسح و تصوير مستندات. لكن نسخته المدفوعة ستكون مطلوبة بشكل كبير هي بسعر 5 دولارات. و ذلك لأنها بها المتطلبات الأساسية التي تحتاجها كمستخدم. تطبيق Tiny Scanner غير سئ نهائيًا و جيد للإستعمال على الهواتف المحمولة لذلك ننصح به. و هو فعلًا من افضل تطبيقات تصوير المستندات على النظامين.

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