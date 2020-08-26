ما الذي يميز Markup الجديدة في آيفون في نظام “IOS 14″؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 10 ثواني

مع التعرف على ميزات ظام iOS 14 و(iPadOS 14)، ستكتشف أن إحدى التحسينات الأقل بروزاً هو أدوات الألوان Markup المحدثة، وقد اقتصرت خيارات ألوان Markup في نظام التشغيل (iOS 13) على شبكة واحدة من الاختيارات (إجمالي 120 لونًا).

أما مع نظام التشغيل iOS 14 فقد تم توسيع أدوات ألوان Markup بشكل كبير من خلال عرض الطيف وشرائح التمرير وأداة لتحديد الألوان بالإضافة إلى دعم القيمة السداسية والعشرية (RGB).

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كيفية استخدام Markup الجديدة:

إليك كيفية ظهور أدوات ألوان الترميز الجديدة على آيفون، كما يمكنك اتباع الخطوات نفسها على آيباد أيضًا:

انقر فوق الزر Markup (رمز العلامة) في تطبيق مثل (Notes) أو سفاري أو انقر فوق الصورة المصغرة للشاشة للانتقال إلى أدوات ألوان الترميز.

اضغط على زر اللون في أسفل الزاوية اليمنى للوصول إلى أدوات الألوان الجديدة، حيث سترى الآن علامات التبويب الجديدة بما في ذلك (Grid) و (Spectrum) و(Slider) و(Opacity) والمزيد، ويمكنك النقر فوق رمز (+) لحفظ الألوان المخصصة.

من علامات تبويب الألوان (Grid) أو (Spectrum) أو (Sliders)، يمكنك الوصول إلى الأداة الجديدة في أعلى الزاوية اليسرى. وباستخدام (eyedropper)، يمكنك اختيار لون من أي مصدر على شاشتك، وفي الوقت نفسه، في علامة التبويب (Sliders) الجديدة، يمكنك اختيار الألوان حسب القيم السداسية العشرية أو عن طريق طلب كل قيمة (RGB) باستخدام المنزلقات أو القيام بذلك رقميًا.

الجدير بالذكر أن شركة آبل قامت بإطلاق الإصدار التجريبي 6 من iOS 14 و(iPadOS 14) للمطورين صباح يوم الثلاثاء، ومع تقدم شركة آبل في عملية اختبار الإصدار التجريبي من iOS 14 لا نرى الكثير من الميزات الجديدة المثيرة التي تمت إضافتها في كل تحديث، ولكن هناك عددًا من الإصلاحات المضمنة في الإصدار التجريبي 6، وفقًا لأحدث ملاحظات الإصدار التي شاركتها آبل في موقعها على الويب.

تتضمن بعض الإصلاحات الأخيرة في الإصدار التجريبي 6 من iOS 14 مؤشر وضع الطائرة الذي يعكس بدقة حالة وضع الطائرة في قائمة الإعدادات، ولا يُطلب منك استخدام (HomePods) كزوج استريو عند عرض تفاصيل الملحقات إذا تم تخصيص (HomePods) للغرفة ذاتها.