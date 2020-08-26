تعرف إلى ميزة النسخ الصوتي Transcribe من مايكروسوفت وكيفية استخدامها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت شركة مايكروسوفت عن ميزة جديدة لبرنامج وورد، وهي أداة نسخ تتيح لك إدخال الكلمات المنطوقة في مستندك دون الحاجة إلى كتابتها جميعًا، وتحمل الأداة اسم Transcribe وسنوضح لك في هذا الموضوع كيفية استخدامها.

تعمل الأداة الجديدة Transcribe مع الصوت المسجل والتحدث المباشر، ويمكنها اكتشاف مكبرات الصوت المختلفة، حيث تسمح لك أيضًا بسحب علامات الاقتباس من النسخ وإدراجها كما يحلو لك في المستند.

في الوقت الحالي، لا تتوفر أداة Transcribe إلا في إصدار مايكروسوفت وورد عبر الإنترنت، وهي متاحة لمشتركي (Microsoft 365) فقط، كما أن هناك خطط لإحضارها إلى (Word Mobile) في وقت ما في المستقبل، كما أن أداة Transcribe تدعم اللغة الإنجليزية فقط، ولكن من المحتمل أن يتغير هذا أيضًا.

كيفية استخدام أداة Transcribe الجديدة:

يتعين عليك بدايةً الانتقال إلى إصدار وورد عبر الإنترنت، والذي يمكنك الوصول إليه من موقع (Office). ثم افتح مستندًا جديدًا أو المستند الذي ترغب في إضافة نسخة إليه، وسترى خيار ميكروفون في شريط الأدوات أعلى الشاشة، مع وجود كلمة (إملاء) تحته، انقر فوق السهم المجاور لها وسيظهر خيار (Transcribe) في القائمة المنسدلة.

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بمجرد النقر فوق Transcribe سيتم منحك خيار إما تحميل ملف صوتي ليتم نسخه أو تسجيل صوت مباشر، كما تقبل الأداة تحميل الملفات بصيغة (wav، mp4، mp3، m4a) وضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستخدم ميزة التحميل، فيمكنك تحميل خمس ساعات من التسجيلات شهريًا، ولا يوجد حد زمني على الصوت الحي.

بمجرد حصولك على الصوت، سواء تم تسجيله أو تحميله، سيظهر في نافذة بجانب المستند الرئيسي، وسيتم تقسيمه إلى أقسام مختلفة، مع الإشارة إلى المتحدثين المختلفين وفقًا لذلك، ولإضافة اقتباس من قسم فردي، انقر فوق الرمز (+) بجوار القسم وستتم إضافة كل شيء إلى المستند.

لتعديل كل قسم، انقر على رمز القلم الرصاص بجانبه، حيث يمكنك تصحيح علامات الترقيم أو الكلمات الفردية التي ربما فاتها النسخ.

إذا كنت ترغب في إضافة التسجيل بالكامل إلى المستند الخاص بك، فانقر فوق الزر الموجود أسفل النافذة، حيث يمكنك أيضًا بدء تسجيل صوتي جديد، ولكن ضع في اعتبارك أنه سيمحو ما لديك حاليًا، كما أن هناك حد لنسخ كل مستند.