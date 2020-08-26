تحديث جديد من آبل حذرت منه فيسبوك..تعرف إلى التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 10:47 مساءً

في إطار تغييرات الخصوصية والتحديثات التي تقوم بها شركة آبل والتي تخطط لها في الإصدار 14 القادم لا سيما في النشاط الإعلاني حيث ستدخل التغييرات حيز التنفيذ عند إطلاق هواتف آيفون المرتقبة خلال خريف 2020.

وانطلاقا من هذه التحديثات، حذرت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء من أن تغييرات الخصوصية “ستؤثر بشكل غير متناسب” في آلاف المطورين الذين يستخدمون أداة فيسبوك لعرض الإعلانات في التطبيقات الخارجية.

وشرحت فيسبوك أن آبل تُجري عدة تغييرات على نشاطها الإعلاني استجابة لقواعد آبل الجديدة، التي تتطلب زيادة إشعارات المستخدم لتتبع الإعلانات.

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وأضافت فيسبوك أنها تفكر في التوقف عن استخدام أداة تسمى Audience Network على أجهزة آيفون، التي وضعها الآلاف من المطورين في تطبيقاتهم لعرض الإعلانات. وفي المقابل، تجمع فيسبوك بيانات عن المستخدمين من التطبيقات التي تُقدّم فيها تلك الإعلانات.

وقال (جون ناردون) – الرئيس التنفيذي لشركة Flashtalking المتخصصة في برامج الإعلانات: إن خطوة آبل لتقييد أعمالها الإعلانية يمكن اعتبارها مناهضة للمنافسة من خلال رفع الأسعار للمستهلكين الذين يستخدمون التطبيقات المجانية المدعومة بالإعلانات.

وقالت شركة آبل: إن مثل هذا النشاط سيتطلب إشعارًا منبثقًا يفيد بأن التطبيق “يرغب في الحصول على إذن لتتبعك عبر التطبيقات والمواقع المملوكة لشركات أخرى”. ويتوقع خبراء الإعلان الرقمي أن معظم المستخدمين سيرفضون منح هذا الإذن.

ورأت عملاقة التواصل فيسبوك أن: “ تحديثات آبل قد تجعل (أداة) Audience Network غير فعالة على نظام iOS 14 لدرجة أنه قد لا يكون من المنطقي تقديمها على iOS 14”.

ويُتوقع أن تكون التغييرات التي أعلنت عنها فيسبوك اليوم الأربعاء أصعب على الإعلانات التي تحث المستخدمين على تثبيت تطبيقات جوال جديدة، وهو تنسيق يستخدم بكثرة في صناعة ألعاب الفيديو.