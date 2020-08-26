بعد طول انتظار سوني تعلن عن هاتفها الجديد ..مواصفات مميزة وسعر مناسب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 10:32 مساءً

تعتبر شركة سوني مجموعة رائدة ومتخصصة في الصناعة الإلكترونية، ولها مقران رئيسيآن في نيويورك وطوكيو وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية .

بعد طول انتظار أعلنت شركة سوني عن هاتفها الأحدث XPERIA 8 LITE والذي انتظره محبي الشركة لفترة زمنية، يحتوي (إكسبريا 8 لايت) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 630) Snapdragon 630، وهو معالج قديم من شركة كوالكوم مضى على إطلاقه أكثر من 3 سنوات.

ويقدم التصميم ذاته والمواصفات ذاتها الموجودة في هاتف (إكسبريا 10) Xperia 10، الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير 2019، ولكن مع اختلاف رئيسي في الكاميرا.

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وتتميز شاشة الهاتف بأنها LCD بقياس 6 بوصات وبدقة 2520×1080 بكسلًا، مع نسبة أبعاد 21:9. كما يقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وبحسب سوني، فإن الهاتف يدعم التقريب البصري بمعدل 2x.

الهاتف الجديد

ويتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهناك منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C لشحن البطارية التي تأتي بسعة 2,870 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.

ويقدر سعر هاتف XPERIA 8 LITE بـ 280 دولارًا أميركيًا و يتوفر باللونين الأسود، والأبيض، ولا يتوفر حتى الان معلومة حول موعد طرحه عالميا ومن المقرر طرحه في السوق اليابانية اعتبارًا من 1 أيلول المقبل.