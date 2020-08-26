بعد طول انتظار سوني تعلن عن هاتفها الجديد ..مواصفات مميزة وسعر مناسب

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آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 10:32 مساءً
شركة سوني
تعتبر شركة سوني مجموعة رائدة ومتخصصة في الصناعة الإلكترونية، ولها مقران رئيسيآن في نيويورك وطوكيو وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية .
بعد طول انتظار أعلنت شركة سوني عن هاتفها الأحدث XPERIA 8 LITE والذي انتظره محبي الشركة لفترة زمنية، يحتوي (إكسبريا 8 لايت) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 630) Snapdragon 630، وهو معالج قديم من شركة كوالكوم مضى على إطلاقه أكثر من 3 سنوات.
ويقدم التصميم ذاته والمواصفات ذاتها الموجودة في هاتف (إكسبريا 10) Xperia 10، الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير 2019، ولكن مع اختلاف رئيسي في الكاميرا.
وتتميز شاشة الهاتف بأنها LCD بقياس 6 بوصات وبدقة 2520×1080 بكسلًا، مع نسبة أبعاد 21:9. كما يقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وبحسب سوني، فإن الهاتف يدعم التقريب البصري بمعدل 2x.
الهاتف الجديد
ويتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.
وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهناك منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C لشحن البطارية التي تأتي بسعة 2,870 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.
ويقدر سعر هاتف XPERIA 8 LITE بـ 280 دولارًا أميركيًا و يتوفر باللونين الأسود، والأبيض، ولا يتوفر حتى الان معلومة حول موعد طرحه عالميا ومن المقرر طرحه في السوق اليابانية اعتبارًا من 1 أيلول المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.