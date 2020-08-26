تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم هاتف سوني القادم Xperia 5 II بعدسات ZEISS T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت اليوم أحدث التسريبات المصورة لهاتف Xperia 5 II عبر صفحة Evan Blass لتوضح تصميم هذا الإصدار الذي يأتي بعدسات ZEISS T.

تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Xperia 5، ولقد كشفت التسريبات المصورة التي رصدت اليوم عن ملامح تصميم هذا الإصدار.

ويظهر شعار ZEISS T في هاتف Xperia 5 II مما يؤكد على فئة العدسات التي تدعم هذا الإصدار، بينما يغيب مستشعر 3D ToF عن إعدادات الكاميرة في الهاتف، ومن المتوقع أن تدعم كاميرة Xperia 5 II آداء على مستوى كاميرة Xperia 1 II.

Advertisements

أيضاً يأتي هاتف Xperia 5 II بزر مخصص لمصراع الكاميرة في الإطار الأيمن من الهاتف، كما يضم الهاتف زر أخر في إطار الهاتف، الذي قدم أيضاً في إصدار الشركة الأصلي Xperia 5 نظراً لصعوبة دعم مستشعر البصمة في الإطار لمهام تشغيل الهاتف أيضاً، حيث قامت سوني بمعالجة المشكلة في سلسلة Mark II وإصدار الشركة المتوسط Xperia 10 II.

كما يضم هاتف Xperia 5 II مدخل 3.5مم للسماعات، وهي من المميزات التي غابت عن إصدار الشركة الأصلي Xperia 5، إلا أن التسريبات لم توضح حجم الشاشة في هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





