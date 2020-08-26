تكنولوجيا: مواصفات وتصميم هاتفي ENJOY 20 و 20 PLUS قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Slashleaks صور حية لإصدارات هواوي المرتقبة ENJOY 20 و 20 PLUS، والتي قدمت رؤية واضحة لتصميم هذه الإصدارات، كما كُشِف عن المواصفات التي تنطلق بها هواتف هواوي المتوسطة قريباً للأسواق.

يأتي هاتف Enjoy 20 Plus بتصميم بكامل الشاشة دون قطع أو نتوء للكاميرة الأمامية التي تأتي في وحدة منبثقة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 720.

كما يتميز هاتف Enjoy 20 Plus بشاشة IPS بحجم 6.63 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً تأتي الكاميرة الرئيسية في هاتف Enjoy 20 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، مع قدرة بطارية 4200 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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من جانب أخر يأتي هاتف Enjoy 20 بنتوء القطرة في الشاشة مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz.

ويأتي هاتف Enjoy 20 بمعالج Dimenity 720، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 10W، وينطلق كلا الهاتفين بواجهة EMUI 10.1، ونظام تشغيل Android 10.

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