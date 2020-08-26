تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 2 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo F17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo الصفحة الرسمية لهاتفها المتوسط Oppo F17 Pro في وقت سابق هذا الأسبوع، واليوم نشرت الشركة إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على موعد الإعلان عن هذا الإصدار.

كشف الإعلان التشويقي لهاتف Oppo F17 Pro اليوم عن تصميم الهاتف الذي يتميز بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية والتي تأتي في وحدة بتصميم مربع.

أيضاً يأتي هاتف Oppo F17 Pro في 2 من سبتمبر بتصميم نحيف يتميز بسماكة 7.48مم، كما يأتي أيضاً بوزن خفيف 164 جرام، وتقدم Oppo هذا الإصدار بشاشة Super AMOLED تتميز بحجم 6.43 إنش.

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كما يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 بقدرة 30W، إلا أن التسريبات لم توضح سعة البطارية في هاتف Oppo F17 Pro المرتقب.

وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Oppo F17 Pro مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة لدعم تصوير سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تقدم Oppo عدد 6 من الإختيارات في الألوان لهاتف Oppo F17 Pro، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بسعر يبدأ من 335 دولار.

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