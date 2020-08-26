الهاتف OnePlus Nord يتلقى تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف OnePlus Nord الذي أطلقته شركة OnePlus قبل شهر تقريبًا بدأ الآن بتلقي تحديثه الثالث على التوالي. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.5.5، ويعمل على تحسين دقة الألوان ويعزز وضوح كاميرا الماكرو، ويُحسن أداء الكاميرا الأمامية في البيئات المنخفضة الإضاءة، فضلا عن العديد من التحسينات والإصلاحات الأخرى.

سجل التغييرات يشير إلى أن هذا التحديث يعمل كذلك على تحسين واجهة ضبط مستوى الصوت، وحل المشكلة التي واجهها بعض المستخدمين بإعادة التشغيل المفاجئ أثناء تفعيل Free-form. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد تطبيق OnePlus Notes يعمل بإستمرار في الخلفية. وإلى جانب ذلك، فقد تم كذلك خفض الإستهلاك العام للطاقة وتم تحسين تجربة الشحن ولكن لم يتم ذكر أي تفاصيل.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.