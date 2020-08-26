إكتشاف ثغرة أمنية في Gmail تسمح للقراصنة بإرسال رسائل إلكترونية إحتيالية للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الطرق التي قد تؤدي إلى إختراق حساباتك على الإنترنت هي الوقوع فريسة للرسائل الإلكترونية الاحتيالية. على الرغم من أنه قد يكون من السهل التعرف على الرسائل الإلكترونية الإحتيالية، إلا أنه في بعض الأحيان عندما ينتحل المهاجم صفة طرف موثوق لخداع المستخدمين للاعتقاد بأنها رسالة إلكترونية صريحة، عندها تبدأ المشكلة.
قد تعتقد أن خدمات البريد الإلكتروني مثل Gmail من جوجل ستضمن لك الحماية من مثل هذه الهجمات، ولكن إتضح أن هذا ليس هو الحال بالضرورة. هذا وفقا للباحث الأمني Allison Husain الذي إكتشف خللاً يسمح للقراصنة بإرسال رسائل إلكترونية إحتيالية عبر Gmail.
كان من الممكن أن يسمح هذا الخلل للقراصنة بتخطي بروتوكولات أمان معينة مصممة خصيصًا لحماية المستخدمين من مثل هذه الهجمات. والخبر السار هو أن شركة جوجل قامت بإصلاح الخلل منذ ذلك الحين، ولكن لوحظ أن الشركة إستغرقت ما يصل إلى 137 يومًا لإصلاح الخلل.
من غير الواضح ما إذا كان القراصنة قد إستغلوا هذا الخلل بينما كان لا يزال متاحًا، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك أي دليل على حدوث ذلك، لذلك بينما إستغرق الأمر من جوجل بعض الوقت لإصلاحه، لحسن الحظ لم تكن هناك أي مشاكل.
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