الإعلان رسميًا عن الهاتف Gionee M30 مع بطارية ضخمة بسعة 10000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، تم رصد هاتف قادم من شركة Gionee يضم بطارية ضخمة بسعة 10000mAh يحصل على شهادة المصادقة من إحدى الهيئات التنظيمية، والآن قررت شركة Gionee إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف تحت إسم Gionee M30.

الهاتف Gionee M30 الجديد يأتي مع بطارية ضخمة بسعة 10000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W، ويأتي كذلك مع إطار أنيق من الألومنيوم يجعل إلى جانب البطارية الضخمة الهاتف Gionee M30 واحد من أثقل الهواتف الذكية في العصر الحديث، فهو يزن ما يصل إلى 305 جرامات.

وبغض النظر عن البطارية، فالهاتف Gionee M30 الجديد يأتي كذلك مع مواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6 إنش وبدقة +HD، معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P60، ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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الهاتف Gionee M30 الجديد يضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابكسل، ومكبرات مُزدوجة للصوت، ومنفذ السماعات 3.5mm. وبالعودة إلى البطارية الضخمة، فهي ستكون قادرة على شحن الأجهزة الأخرى عن طريق كابل USB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Gionee M30 سيُعرض للبيع إبتداءً من 31 أغسطس مقابل ما يُعادل 202 دولارات أمريكية.