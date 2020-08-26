Sony تُطلق الهاتف Xperia 8 Lite مع كاميرتين في الخلف وتصميم مألوف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony اليوم بإطلاق هاتف ذكي جديد في اليابان يُدعى Xperia 8 Lite. المثير للإهتمام في هذا الهاتف الجديد هو أنه يملك نفس الهيكل والمواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Xperia 10 الذي تم إطلاقه في شهر فبراير من العام 2019، والفرق الرئيسي بينهما يكمن في الكاميرا الرئيسية.

الهاتف Xperia 8 Lite الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 630، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 2870mAh.

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الهاتف Xperia 8 Lite الجديد يضم كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4. وعلى سبيل المقارنة، الهاتف Xperia 10 جاء مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ثانية لإستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xperia 8 Lite الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 من جوجل، ومع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

عمومًا، الهاتف Xperia 8 Lite متاح الآن للطلب المسبق في اليابان مقابل 280 دولار أمريكي علمًا أن عملية شحن الطلبات ستبدأ في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل.