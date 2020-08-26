شبورة ورطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب: ضياء السقا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.
وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع ظهور شبورة مائية صباحا، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.
كما يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا جنوبا حار شمالا، معتدل إلى لطيف ليلا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى:
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 21
وادي النطرون 34 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 35 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 39 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 36 28
رأس حدربة 36 28
الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض نسب الرطوبة
وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض نسب الرطوبة.
وقال الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية تحسنًا في الأحوال الجوية، اعتبارًا من بداية فصل الخريف، في 21 سبتمبر المقبل.
وأضافت "شاكر" أنه مع البداية الجغرافية لفصل الخريف في 21 سبتمبر، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، مع فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة على السواحل الشمالية.
كما توقعت مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض نسب الرطوبة بشكل تدريجي اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر المقبل.
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