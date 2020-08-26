تكنولوجيا: عروض مميزة على متجر أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أهم وأفضل العروض المقدمة خلال هذا الأسبوع للمستخدمين على بعض منتجات متجر أمازون السعودية. 1-سماعة البلوتوث الرياضية Huawei AM61 السعر: 142 ريال سعودي المواصفات: تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث.

ميكروفون In-line

تتوفر باللون الأسود

تصميم رياضي داخل الأذن وسلك خلف الرقبة، مع تصميم مغناطيسي

تدعم الشحن عبر USB. يمكنك الحصول على سماعة Huawei AM61 عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2EzocXZ 2- محول nonda من USB C إلى USB السعر: 33.12 ريال سعودي المواصفات: سرعة فائقة في نقل البيانات من USB 3. 0 بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، مع أسرع آداء في محول USB C إلى USB.

لا يحتاج إلى برمجيات أو محركات إضافية للعمل، محول بسيط من Thunderbolt 3 إلى USB.

لن يواجه مشكلة حظر منفذ USB-C القريب التي تظهر في بعض المحولات المميزة بتصميم بدون كابل.

يتوافق في العمل مع الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، ومنفذ USB C في أجهزة MacBook Pro للعام 2018، و2017، وأيضاً 2016، كما يتوافق في العمل مع MacBook Air 2018، وجهاز الألعاب Nintendo Switch، وأيضاً هواتف Galaxy S8 و Galaxy S9. يمكنك الحصول على محول nonda من USB C إلى USB عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3hAHOcU 3-جهاز تلفاز Nikai NTV3200SLED3 الذكي بحجم 32 إنش السعر: 489 ريال سعودي Advertisements المواصفات: شاشة بحجم 32 إنش

جهاز تلفاز ذكي

دقة عرض 1366 في 768 بيكسل

شاشة LED.

نموذج رقم NTV3200SLED3 يمكنك الحصول على شاشة Nikai NTV3200SLED3 الذكية بحجم 32 إنش عبر الرابط التالي: https://amzn.to/32rjlQX 4-هاتف Galaxy A10 بشريحة SIM مزدوجة السعر: 399 ريال سعودي المواصفات: شاشة بحجم 6.2 إنش

ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، سعة تخزين 32 جيجا بايت

بطارية بقدرة 3400 mAh

كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل

يدعم اثنان من شرائح SIM

لون أزرق

يدعم الإتصال بشبكات 4G LTE يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A10 عبر الرابط التالي: https://amzn.to/32qKFPo 5-فارة Logitech M171 اللاسلكية السعر: 42.50 ريال سعودي المواصفات: فارة بتصميم لاسلكي مع دعم إتصال بتردد 2.4 GHz، حتى مسافة 10 أمتار من جهاز الحاسب بنظام ويندوز دون إنقطاع في الإتصال أو تأخير في الإستجابة.

تتميز بتجربة سهلة وسريعة في الإستخدام، حيث تتصل بشكل تلقائي عند إدخال جهاز الإستقبال في منفذ USB في أي من أجهزة الحاسب ومن ثم يمكن بدء إستخدام الفارة بشكل مباشر دون أن تحتاج إلى تثبيت أي برمجيات في البداية.

تأتي بمعايير وجودة تصنيع Logitech مع كفالة تستمر حتى 3 سنوات، وميزة التوافق مع جميع أنظمة التشغيل.

تستمر الفارة بعمر شحن حتى 12 شهر، لكن قد يختلف عمر البطارية وفقاً لإستخدامات الفارة.

تدعم إعادة تعيين الأزرار اليمنى أو اليسرى لتقدم تجربة تتوافق مع كافة المستخدمين.

تدعم المستخدم بتجربة مريحة وسلسة في الإستخدام. يمكنك الحصول على فارة Logitech M171 اللاسلكية عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3lkTId9 اعلان







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