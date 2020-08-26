تكنولوجيا: DJI تعلن عن Osmo Mobile 4 بحامل مغناطيسي لتثبيت وطي الهاتف وسعر 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة DJI رسمياً اليوم عن Osmo Mobile 4 الذي يجمع بين بعض ملامح تصميم الإصدار السابق القابل للطي، مع إضافة جديدة في التصميم من خلال حامل مغناطيسي لدعم تثبيت الهاتف، أو تدوير الهاتف للوضع الأفقي بسلاسة.

ينطلق اليوم إصدار جديد من ذراع تثبيت الهاتف من DJI بعنوان Osmo Mobile 4، والذي تتوسع به الشركة في مجموعة مميزة من وحدات تثبيت الهاتف وتسجيل الفيديو.

يتميز Osmo Mobile 4 بتصميم قابل للطي، كما تقدم DJI في هذا الإصدار إضافة جديدة في التصميم الذي يضم الآن اثنان من الأجزاء المغناطيسية لتثبيت الهاتف أو تدوير الهاتف بسلاسة، مع ميزة تثبيت الهاتف وفصله بشكل سريع، دون الحاجة إلى تثبيت الهاتف وإعادة ضبط التوازن من جديد أثناء التصوير.

ومن المقرر أن يأتي الجزء المغاطيسي الأول في Osmo Mobile 4 كمشبك مغناطيسي يحيط بالهاتف، بينما يتصل الجزء المغناطيسي الثاني من الجهة الخلفية للهاتف، كما يتوسع كحلقة تدعم الإمساك بالهاتف بالإعتماداً على يد واحدة.

أيضاً إلى جانب التصميم الذي يدعم الطي للتخزين بسلاسة، تقدم DJI إصدارها الجديد Osmo Mobile 4 بالزر المميز للإصدار السابق، مع بطارية تستمر أيضاً بعمر شحن يصل إلى 15 ساعة، والتي تدعم إستمرار شحن البطارية أيضاً عبر منفذ USB-C.

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وتؤكد DJI على أن Osmo Mobile 4 تتميز بحجم أصغر نسبياً مع وزن أقل من الإصدار السابق Osmo Mobile 3، كما يأتي الإصدار الجديد بمحركات متطورة.

ومن المقرر أن تقدم DJI حامل تثبيت الهاتف Osmo Mobile 4 بتحسينات في البرمجيات مع مميزات جديدة كالتالي:

ميزة التكبير الديناميكي أو التي تعرف ب”dolly zoom”، والتي ترتكز على التكبير الرقمي عند السير إلى الجهة الخلفية، وتصغير الموصوع عند السير إلى الأمام.

ميزة حركة Spin Shot Gimbal التي تعمل على تدوير الكاميرة بمؤثر تدوير إسطواني، إلا أن الهاتف لن يدعم التدوير إلى 360 درجة.

كما تأتي ميزة Clone Me Panorama لتتيح للمستخدم إستنساخ المستخدم والأصدقاء في اللقطات لأكثر من مرة، على أن يدعم تنفيذ هذه المهام محولات مخصصة مسبقاً.

كما أكدت DJI على أن ذراع تثبيت الهاتف Osmo Mobile 4 يدعم تتبع الأشخاص بكفاءة عند التثبيت على طاولة أو مقعد، أيضاً يدعم إدراك الإختلاف بين الأشخاص والأطفال وأيضاً الحيوانات، كما ينطلق هذا الإصدار بجميع الأنماط السينمائية .

ومن المقرر أن تتوفر DJI OM4 بسعر 149 دولار، وهو سعر أعلى من Osmo Mobile 3 بقيمة 20 دولار، على أن يتوفر الإصدار الجديد على موقع شركة DJI وعبر Best Buy.

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