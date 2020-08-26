تكنولوجيا: vivo تكشف عن هاتفي vivo Y20 وY20i بمعالج Snapdragon 460 وبطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن هاتفي vivo Y20 وY20i، حيث تدعم الإصدارات الجديدة بمعالج Snapdragon 460، مع قدرة بطارية 5000 mAh، كما يبدأ سعر الإصدارات الجديدة من 155 دولار.

يتميز هاتفي vivo Y20 وY20i بحجم 6.51 إنش في الشاشة، مع جودة عرض HD Plus، كما يدعم الهاتفين نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Funtouch OS 10.5، بينما يختلف الهاتفين في الذاكرة العشوائية والألوان.

كما يأتي هاتفي vivo Y20 وY20i بسعة تخزين 64 ميجا بيكسل، مع بطاقة تخزين خارجي microSD تدعم حتى سعة 256 جيجا بايت.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم الشركة هاتف vivo Y20 و هاتف Y20i بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، مع كاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

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أيضاً يضم الهاتفين مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

ويتوفر هاتف vivo Y20 في 28 من أغسطس باللون الأسود Obsidian والأبيض Dawn مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت بسعر 175 دولار، بينما يأتي هاتف vivo Y20i بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعر 155 دولار مع إختيارات باللون الأزرق المتدرج، والأبيض على أن يتوفر في 2 من سبتمبر.

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