الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض نسب الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض نسب الرطوبة.

وقال الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية تحسنًا في الأحوال الجوية، اعتبارًا من بداية فصل الخريف، في 21 سبتمبر المقبل.

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وأضافت "شاكر" أنه مع البداية الجغرافية لفصل الخريف في 21 سبتمبر، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، مع فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة على السواحل الشمالية.

كما توقعت مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض نسب الرطوبة بشكل تدريجي اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر المقبل.