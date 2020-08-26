كيفية فتح حسابين فيسبوك على هاتف واحد

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فتح حسابين فيسبوك على هاتف واحد امر سهل جدًا. هناك عدة طرق كثيرة لفتح اكثر من حساب على نفس الجهاز سواء عن طريق البرامج او عن طريق المتصفح. استخدامك لأكثر من حساب فيسبوك على هاتفك قد يكون لسبب تجاري نوعًا ما كأن يكون لك حساب خاص بعملك التجاري و حساب خاص بك شخصيًا. و لذك في هذا المقال سنجمع لك عدة طرق تمكنك من فتح حسابين فيسبوك على هاتف واحد بكل سهولة.

فتح حسابين فيسبوك بإستخدام facebook lite

الحل الأول هو الحل الرسمي و هو استعمال برنامج فيسبوك المخفف facebook lite لتشغيل حساب آخر على الهاتف. و هو يعتبر ثاني افضل حل لأنك ستحصل على تجربة فيسبوك الطبيعية جدًا و لكن بأقل مجهود ممكن مع بعض التنازلات عن مزايا التطبيق الأساسي. لكن facebook lite افضل و اخف على الهاتف من التطبيق الأساسي و لن يستهلك من موارد الجهاز كما يستهلك التطبيق الأساسي لذلك هذا حل مثالي. سأترك روابط التحميل

لتحميل facebook lite

خاصية الـMulti Apps

يمكنك فتح حسابين فيسبوك بإستخدام خاصية الـMulti Apps في هواتف اندرويد حيث ان هذه الخاصية ستمكنك من انشاء تطبيقي facebook في نفس اللحظة. و هذا يعتبر افضل حل على اجهزة اندرويد الداعمة لهذه الميزة. هذه الميزة ستمكنك من تشغيل ما يصل الى 4 حسابات على هاتف واحد. 2 بالتطبيق الأساسي و 2 بالتطبيق المخفف. هذه الميزة في بعض الهواتف تحت اسم Parallel apps. و في بعضها تحت اسم Multi او Dual apps. في هواتف سامسونج هي تحت اسم Duall messenger و سأشرح كيفية تفعيلها هنا على هاتف سامسونج

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Advanced Features

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اختر Dual Messenger

قم بتفعيل facebook كالصورة

استعمل تطبيق facebook آخر

من الحلول الممكنة هو استعمال تطبيق آخر لتشغيل فيسبوك. فهناك عدة تطبيقات تقوم بإستغلال المتصفح او واجهة المتصفح الخاصة بالموقع لتستطيع استعمال الموقع ايضًا. من خلال التطبيق يمكنك فتح حسابين فيسبوك على نفس الهاتف بسهولة بدون مشاكل. حساب على التطبيق الأساسي و حساب على الـClient الذي يستغل الموقع. من امثل التطبيقات هو تطبيق Swipe for facebook حيث انه تقريبًا يحمل كل مزايا التطبيق الأساسي حتى الـChat Heads لذلك فهذا التطبيق ممتاز و ينصح به

تحميل التطبيق

بإستخدام المتصفح

متصفح الهاتف يمكنك من فتح حسابين فيسبوك على نفس الهاتف بسهولة حيث انها ليست تجربة سيئة نهائيًا. و لذلك يمكنك استعمال المتصفح لتصفح الموقع. و لكن ليست تجربة ممتعة و خفيفة كالتطبيق فالتطبيق اسرع بكثير و لكن تحربة المتصفح غير سيئة. و هذه الطريقة تصلح لهواتف اندرويد و IOS في نفس الوقت فهذا حل غير سئ.

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