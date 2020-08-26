تكنولوجيا: nubia تبدأ اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Red Magic 5S في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة nubia اليوم عن فتح باب الحجز المسبق في الأسواق العالمية لهاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5S، والذي يأتي بسعر 579 دولار أو 579 يورو أو 539 جنيه إسترليني.

كانت شركة nubia قد أطلقت هاتف الألعاب Red Magic 5S في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، حيث جاء النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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ومن المقرر أن يتوفر هاتف Red Magic 5S في كلٍ من سوق المملكة العربية السعودية، وأسواق الولايات المتحدة وكندا، ودول الإتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واستراليا، وهونج كونج، وإندونسيا، والكويت والمغرب، وسنغافورة إلى جانب دولة الإمارات في 2 من سبتمبر.

يذكر أن هاتف Red Magic 5S يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، كما يدعم معدل تحديث 144Hz، ويأتي بمعالج Snapdragon 865، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، كما يعد أول هاتف يصل إلى الأسواق بنظام تبريد يرتكز على غرف من رقائق الفضة، لدعم آداء أفضل في تبريد الهاتف بتحسينات بنسبة 5%.

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