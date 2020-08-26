تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم الشاشة المزدوجة القابلة للتدوير في LG Wing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد اليوم مقطع فيديو على شبكة الإنترنت لهاتف يقدم من LG بميزة الشاشة المزدوجة التي تدعم التدوير، والذي يعرف بجهاز LG Wing.

قدمت شركة LG خلال الفترة الماضية الحافظات المميزة بالشاشة المزدوجة لهواتف الشركة، واليوم يظهر جهاز من الشركة بعنوان LG Wing، والذي يأتي بتصميم غير تقليدي، حيث من المتوقع أن يتوفر في الأسواق في نهاية هذا العام.

ويتميز LG Wing باثنان من الشاشات، حيث تأتي الشاشة الأولى بحجم 6.8 إنش، وهي الشاشة الرئيسية التي تدعم التدوير لشكل حرف T، بينما تأتي الشاشة الثانية إلى أسفل الشاشة الرئيسية بحجم 4 إنش.

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أيضاً يستعرض مقطع الفيديو آلية فتح وإغلاق الشاشة في Wing، حيث تأتي الشاشة الثانوية لتقدم للمستخدم عرض جانبي في الوضع الأفقي، ومن المتوقع أن تقدم LG لاحقاً تفاصيل أكثر حول إستخدامات هذا الجهاز، إلا أن مقطع الفيديو يسلط الضوء على إمكانية متابعة مسارات ووجهات التنقل على الخريطة في واحدة من الشاشات، ومن ثم إستقبال المكالمات، أو تشغيل الوسائط على الشاشة الأخرى.

كما تشير التسريبات إلى أن LG Wing سينطلق لاحقاً بمعالج Snapdragon 765 أو Snapdragon 765G، لذا تستمر الشركة في إختيارات المعالجات المتوسطة لهواتفها الذكية، التي تستبدل بها معالج كوالكوم المميز Snapdragon 865.

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