Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live تحصد مبيعات أكثر بنحو ثلاثة أضعاف

فاطمة أيت طالب - دبي - ضاعفت كل من Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live مبيعات أسلافهما ثلاث مرات خلال الأسابيع الأولى من توفرهما، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء الكورية Yonhap News، والتي أضافت أن اللون البرونزي ” Mystic Bronze ” هو اللون المفضل من قبل عملاء Galaxy Buds Live، فنصف الأشخاص الذين قاموا بشراء هذه السماعات إختاروا النسخة البرونزية اللون.

وصلت مبيعات Galaxy Buds Live إلى 300 آلف وحدة في الأسبوعين المواليين للإطلاق. وفي نفس الفترة، وصلت مبيعات الساعة الذكية Galaxy Watch 3 إلى 60 آلف وحدة، وهو ما يعني ثلاثة أضعاف المبيعات التي حصدتها Galaxy Watch Active 2 في نفس الفترة الزمنية. حطمت Galaxy Watch 3 أيضًا الرقم القياسي لشركة سامسونج فيما يخص مبيعات اليوم الأول بعدما بيعت منها 7000 وحدة. هذا ليس سيئًا بالنظر إلى أن هذه الساعة الذكية تُكلف إبتداءً من 430 يورو.

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لاحظ أن هذه الأرقام تنطبق على كوريا الجنوبية فقط، ولكن الطلب القوي في الوطن الأم يجب أن يظل مؤشرًا قويًا على مدى شعبية Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live على الصعيد العالمي.