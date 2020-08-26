Asus تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تداولنا العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهما، قامت شركة Asus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Asus ZenFone 7 و Asus Zenfone 7 Pro، وهما الهاتفين اللذان يأتيان لخلافة الهاتف الرائد الحالي Asus Zenfone 6 الذي أطلقته شركة Asus في العام الماضي.

قامت شركة Asus في الهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro الجديدين بتحسين آلية الدوران للكاميرات الخلفية وإضافة كاميرا مقربة إلى المزيج مما يعني أن الهاتفين الرائدين الجديدين لشركة Asus أصبحا يملكان ثلاث كاميرات في الآلية القابلة للدوران بدلاً من كاميرتين فقط. ووفقا لشركة Asus، فقد ذكرت بأن آلية الدوران في الكاميرا الجديدة أصبحت أكثر تحملاً بحيث تستطيع الدوران 100 مرة في اليوم لمدة تصل إلى خمس سنوات مع العلم بأنها تستطيع تحمل وزن قدره 35 كيلوجرام.

وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Asus Zenfone 7 Pro يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل تعمل ككاميرا ماكرو أيضًا بحيث يمكنها إلتقاط الصور من بُعد 4 سنتمترات فقط. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي عبارة عن كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. أما بخصوص الهاتف Asus Zenfone 7، فهو يضم نفس الكاميرات بإستثناء أنها تفتقر لتقنية تثبيت الصورة OIS. وكما يمكنك أن تتوقع من هواتف رائدة مثل هذه، فهي ستكون قادرة على تصوير فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، وفيديوهات 4K بمعدل 120 إطار في الثانية.

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وبغض النظر عن الكاميرات، فقد قامت شركة Asus كذلك بتزويد هواتف Asus Zenfone 7 الجديدة بمواصفات تقنية راقية أخرى تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6 تدعم 110 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 ومعدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865 في الهاتف Asus Zenfone 7 ومن فئة +Snapdragon 865 في حالة الهاتف Asus Zenfone 7 Pro.

هواتف Asus Zenfone 7 الجديدة تضم كذلك ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، وتضم أيضًا بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه الهواتف تضم شاشات من نوع AMOLED، فهي تضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، ولكن هناك على الأرجح من يفضل هذه الخطوة.

سيتم إطلاق الهاتفين Asus Zenfone 7 و Asus Zenfone 7 Pro على الصعيد العالمي إبتداءً من 1 سبتمبر. وبالنسبة للهاتف Asus Zenfone 7، فهو سيُكلف ما يُعادل 750 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، في حين سيُكلف الهاتف Asus Zenfone 7 Pro ما يُعادل 950 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.