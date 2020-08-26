الهاتف Moto G9 الجديد يشق طريقه للأسواق العالمي تحت إسم مختلف وبلون حصري

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto G9 في الهند، والآن إتضح أن الشركة ستقوم بإطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي أيضًا، ولكن تحت إسم Moto G9 Play وبلون حصري هو اللون الزهري.

يُقال أن الهاتف Moto G9 Play سيصل إلى بعض الأسواق في أوروبا إبتداء من اليوم وسيُكلف هناك 169 يورو. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيشق طريقه أيضًا إلى المزيد من المناطق في المستقبل المنظور، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى بالضبط سيحدث ذلك.

وبغض النظر عن الإختلاف في الإسم والألوان، فقد ظل كل شيء على حاله، فالتصميم لا يزال على حاله، ونفس الأمر ينطبق على المواصفات التقنية. وللتذكير، جاء الهاتف Moto G6 الجديد مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

الهاتف Moto G6 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10.