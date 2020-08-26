شركة TSMC تُعلن عن خططها لبناء مصنع لإنتاج المعالجات بإستخدام تكنولوجيا 2 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة TSMC يوم أمس ندوتها التقنية السنوية وبعد الإعلان عن خارطة طريقها للعامين المقبلين، قامت الشركة بالإشارة إلى شيء آخر مثير للإهتمام. في الواقع، لقد أعلنت الشركة التايوانية أنها تعمل بالفعل على تطوير تكنولوجيا التصنيع 2 نانومتر من خلال البدء في بناء مصنع ومركز للبحث والتطوير.

سيتم توظيف حوالي 8000 شخص وسيتم تطوير تكنولوجيا التصنيع هذه لتحل محل تكنولوجيا التصنيع 3 نانومتر التي من المفترض أن تصل الهواتف الذكية التي تستخدمها في أواخر العام 2020.

قامت شركة TSMC بالفعل بشراء أرض في Hsinchu لتوسيع مركز البحث والتطوير الخاص بها، وهذا بالفعل ما أكده الرئيس الأول في الشركة التايوانية. سيتم تطوير تكنولوجيا التصنيع 2 نانومتر بإستخدام تقنية GAA بدلاً من تقنية FinFET المُستخدمة في تكنولوجيا 3 نانومتر. هذه تمثل خطوة هائلة في مجال أشباه الموصلات ومن شأنها أن تؤثر إيجابًا على العديد من القطاعات التقنية.

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أعلنت شركة سامسونج التي تنافس شركة TSMC بقوة في مجال أشباه الموصلات عن خططها لإستخدام تقنية GAA في تكنولوجيا التصنيع 3 نانومتر الخاصة بها بحلول العام 2022. وجود لاعب آخر في السباق هو بالتأكيد أمر جيد للمنافسة، فهو سيسمح للشركات المصنعة بمواصلة محاولة التفوق على نفسها والإبقاء على أسعار الهواتف الذكية منخفضة نسبيًا.