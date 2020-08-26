المتصفح Firefox لمنصة الأندرويد يحصل على تحديث ضخم

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Mozilla للتو بإصدار تحديث ضخم للمتصفح Firefox الخاص بها على منصة الأندرويد، وهو التحديث الذي يجلب معه الكثير من الميزات والتحسينات الجديدة. وتأتي معظم هذه الميزات مباشرة من نسخة الحواسيب من نفس المتصفح لجعل تجربة الإستخدام أكثر سلاسة وموحدة أكثر على جميع منصات التشغيل.

في البداية، تم نقل شريط العناوين إلى أسفل الشاشة حتى تتمكن من الوصول إليه بسهولة أكبر إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا كبيرًا بيد واحدة. وإذا لم يعجبك هذا التغيير، فبإمكانك دائمًا إعادته إلى الأعلى في كل مرة ترغب فيها بذلك.

نظرًا لأن المتصفح Firefox موجه لمحبي الخصوصية، فقد قامت شركة Mozilla في النسخة الجديدة بتحسين ميزة منع التعقب بحيث أصبحت هناك الآن ثلاثة إعدادات مسبقة تشمل الإعداد الأساسي والإعداد الصارم والإعداد الخاص بحيث يظل الإعداد الأساسي هو الإفتراضي، وعلى الرغم من أنه لن يمنع تتبع المعلنين، إلا أنه سيواصل المساعدة في منع تعقب نشاطك على الإنترنت. الميزة الأخرى المماثلة القادمة من المتصفح Firefox Focus هي القدرة على فتح الروابط في نافذة جديدة خاصة.

تعمل ميزة جديدة تُدعى Collections مثل المحفوظات ( Bookmarks ) ولكن الروابط التي يتم تجميعها في Collections هي الروابط التي تريد الإطلاع عليها لاحقًا أو قراءتها عندما يكون لديك الوقت دون الحاجة إلى فتح الكثير من النوافذ على المتصفح.

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التحديث الجديد يجلب أيضًا بعض الحب لإضافات الطرف الثالث. تم دعم الإضافات في الإصدار السابق من المتصفح، ولكن معظم الإضافات الأساسية غير مُعدلة لتعمل على الأجهزة المحمولة. لهذا السبب بدأت شركة Mozilla الآن في المصادقة على الإضافات المتوافقة مع الأجهزة المحمولة حتى تحصل على تجربة مناسبة على هذه الأجهزة، ولقد تم بالفعل المصادقة على 10 إضافات، ولكن سيزداد هذا العدد مع مرور الوقت.

ميزة ” صورة في صورة ” شقت طريقها أيضًا إلى المتصفح Firefox على منصة الأندرويد مع العلم بأن هذا المتصفح شهد كذلك مع التحديث الجديد زيادة بنسبة 10 في المئة على مستوى أوقات تحميل الصفحات بفضل التعديلات على محرك GeckoView.

إذا لم تحصل على هذا التحديث حتى الآن، فإنتقل إلى متجر Google Play Store وقم بعملية التحديث يدويًا، فهو متاح في أوروبا وأمريكا الشمالية على الأقل إبتداءً من هذه اللحظة.