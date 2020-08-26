«بصورة كبيرة جداً».. تقنية جديدة من «جوجل كروم» تسرّع من فتح المواقع الإلكترونية

ذكرت تقارير صحفية أن متصفح الانترنت العالمي "جوجل كروم" بدأ في الاعتماد على تقنية جديدة يمكنها تسريع فتح المواقع الإلكترونية "بصورة كبيرة جداً".
وأفاد موقع "إنغادجيت" المتخصص في الشأن التقني، بأن "جوجل كروم" سيصبح بعد تفعيل تلك التقنية بصورة أسرع بنسبة تصل إلى 10% تقريباً.
وأضاف الموقع أن "جوجل كروم" يقدم تلك الميزة التنظيمية، التي يمكنها تجميع علامات التبويب بصورة أكثر سرعة وتنظيماً.
وأشار إلى أن مستخدمي متصفح الانترنت يمكنهم من خلال تلك الأداة تجميع علامات التبويب في نوافذ سطح المكتب الخاصة بهم، في مجموعات قابلة للتخصيص، يمكن تسميتها بالأسماء والألوان، بحيث يمكنه سحبها وإفلاتها بسهولة شديدة.
وتابع الموقع أن تلك الميزة ستكون متاحة عبر نسخة "كروم" على أجهزة "كروم بوك" بصورة تجريبية، على أن يتم توفيرها لباقي أنظمة التشغيل.
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