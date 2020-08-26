اطلاق Oppo Find X2 Pro في السوق المصرية رسميًا

Oppo Find X2 Pro تم اطلاقه في مصر و السوق المصرية بشكل رسمي يوم 25 اغسطس لعام 2020. اوبو تدخل فئة التسعير الرائدة في مصر لأول مرة منذ هاتف Find X الأساسي. و هذا الهاتف في نظرة الى المواصفات يحمل كل شئ يمكن وضعه في هاتف رائد. و بسعر هاتف رائد مرتفع ايضًا. في هذا الخبر ننقل مواصفات الهاتف و سعره و مقارنته بهواتف اخرى في نفس فئته. فهل الهاتف اختيار ممتاز؟. لنعرض ذلك في هذا المقال

مواصفات Oppo Find X2 Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3168 بمعدل تحديث 120Hz بـ1B لون ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB او 512GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/3.0 من نوع Periscope Telephoto Advertisements الكاميرا الثالثة بدقة 48MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.4 البطارية بطارية بسعة 4260mah يدعم الشحن السريع بقدرة 65Watt

المصدر

هل Oppo Find X2 Pro مميز؟

في الواقع نعم هو بمواصفات مميزة بمعالج Snapdragon 865 الرائد لأداء قوي جدًا و سريع جدًا مع دعم كامل للـ5G لذلك الهاتف مميز بشكل كبير من هذه الناحية. يصاحب المعالح شاشة الهاتف بمعدل تحديث 120Hz و بدقة 1440p اي بدقة 2K فهذه جيدة جدًا يصاحبها بطارية بسعة 4260mah و التي هي بطارية كبيرة تكفي ليوم كامل من الإستخدام. يصحبها الشحن السريع بقدرة 65ًWatt لضمان تحقيق عمر بطارية عال من اقل وقت شحن ممكن

اخيرًا تركيبة الكاميرات هي تركيبة جيدة نوعًا ما. الكاميرا الأساسية اكثر من كافية لكل التفاصيل المطلوبة و الدقة الممكنة. يصحبها كاميرا Periscope للتقريب البصري كعادة اي شركة تستعملها في هاتف رائد لتقريب بصري مركب كبير. و اخيرًا كاميرا Ultrawide بدقة عالية جدًا و تبدو ككاميرا ممتازة

سعر Oppo Find X2 Pro

سعر الهاتف هو 19900 جنيه مصري. هل السعر جيد؟ لا السعر مرتفع جدًا نظرًا لما يقدمه الهاتف. لأنه و بهذا السعر هناك OnePlus 8 Pro ارخص بسعر 16000 جنيه لنفس المواصفات تقريبًا. بل ان هاتف OnePlus افضل في هذه الفئة. خاصة جودة السوفت وير في هاتف ون بلس. رأيي في Oppo Find X2 Pro انه هاتف جيد. و لكن بسعر ارخص من هذا السعر.

اقرأ ايضًا