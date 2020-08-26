بعد المتجر العائم..أبل تفتتح أول متجر “أونلاين”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت تقارير إعلامية ، عن استعداد شركة “أبل” لفتح متجر على الإنترنت لأول مرة بسوق الهواتف الذكية سريع النمو في الهند الشهر المقبل.

ونقلت وكالة “بلومبرج”، الأمريكية عن مصدر مطلع (لم تحدد هويته)، قوله إن أبل تسعى للاستفادة من تخفيف الحظر الصارم السابق ضد البيع بالتجزئة المباشر الأجنبي.

وأشارت إلى أن المتجر على الإنترنت سيكون جاهزًا للعمليات قبيل موسم الإنفاق خلال الاحتفالات بمهرجاني “ديوالي” و”دوسيرا”، وفقًا للمصدر.

وكانت الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” تضغط على نيودلهي منذ سنوات للالتفاف على اللوائح التي تجبر شركات مثل “أبل” على توفير 30% من المكونات محليا.

وخططت “أبل” في البداية لبدء المبيعات عبر الإنترنت في غضون أشهر بعد أن خففت الحكومة الهندية القيود العام الماضي، لكن هذه الخطط تعطلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.

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ويمثل عدد سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة سوقًا كبيرًا للهواتف الذكية غير مخدومة بشكل كافٍ، ولذلك أصبح محور تركيز متزايد الأهمية لشركة “أبل” حتى مع تفشي الوباء هذا العام.

تعمل الشركة، التي دخلت التاريخ مؤخرا بعد تجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، على تعزيز الاستثمارات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتقليل اعتمادها على الصين كسوق وقاعدة تصنيعية وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين.

وتخطط الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، لافتتاح متجر ثانٍ تقليدي في مركز التكنولوجيا في بنجالور، بعد منفذ في مومباي سيكون أول موقع فعلي لها في البلاد، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 3.24 مليون إصابة، وأكثر من 59 ألفا و632وفاة بالفيروس، بينما تعافى 2.47 مليون شخص حتى يوم الأربعاء.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعاء إلى 823 ألفا و687 شخصا، وبلوغ عدد المصابين نحو 24.07 مليون شخص، بينما تعافى نحو 16.62 مليون شخص.