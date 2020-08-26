تسريب يكشف عن هاتف سامسونغ الجديد “غالاكسي M51”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تسريبات جديدة حول هاتف سامسونغ الجديد “غالاكسي M51” الذكي الذي لم يُعلن عنه بعد، حيث يعد الهاتف -بحسب التسريب الجديد- قريبًا من جميع خصائص الفئات الأعلى.

ونقل موقع ”سام موبايل“ المتخصص بتتبع منتجات سامسونغ، عن تغريدة لحساب Sudhanshu1414 على موقع ”تويتر“، أن تسريبًا لعرض صحفي، كشف أن هاتف Galaxy M51 قادم بشاشة سوبر أموليد قياس 6.7 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل.

كما سيعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 730، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بحجم 128 جيجابايت تقبل توسيع حتى 512 جيجابايت أخرى عبر بطاقة مايكرو اس دي.

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ووفقًا للمصدر، تتمثل ميزة هاتف Galaxy M51 الرئيسة في بطاريته التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير، وشحن سريع بقدرة 25 وات.

ويوجد في الجزء الخلفي من الهاتف الذكي كاميرا رباعية مع مستشعر رئيس بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر زاوية متسع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويظهر ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على جانب الهاتف، بالإضافة إلى USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، فيما لا يزال تاريخ إطلاق الجهاز الجديد وسعره غير معروف، لكن وفقًا لمصدر، قد يتكلف الهاتف من 336 دولارًا إلى 405 دولارات.