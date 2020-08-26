تكنولوجيا: سوني تطلق هاتف Xperia 8 Lite بكاميرة مزدوجة وسعر 280 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني اليوم عن هاتف Xperia 8 Lite الذي يأتي في فئة الهواتف المتوسطة، ومواصفات تحاكي إصدار الشركة السابق Xperia 10 مع تغييرات في إعدادات الكاميرة، على أن يتوفر للحجز المسبق اليوم بسعر 280 دولار.

يتميز هاتف Xperia 8 Lite بشاشة LCD بحجم 6 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يتميز بأبعاد 21:9، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 630 المميزة بدقة تصنيع 14 نانومتر.

كما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بتصميم صغير الحجم، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، بينما جاء هاتف الشركة السابق Xperia 10 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير.

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وتؤكد سوني في الإعلانات الترويجية لهاتف Xperia 8 Lite على مميزات الكاميرة الثانوية في الهاتف التي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن تدعم عمق التصوير بترقية وكفاءة أفضل لإبراز موضوع التصوير، كما تدعم الكاميرة تكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً يأتي هاتف Xperia 8 Lite بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 2870 mAh، إلا أن الهاتف ينطق بإصدار Android Pie في نظام التشغيل.

وتقدم سوني هاتف Xperia 8 Lite بسعر 280 دولار للنموذج الذي يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض، كما يتوفر الهاتف للحجز اليوم على أن يبدأ الشحن في الأول من سبتمبر.

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