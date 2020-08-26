تكنولوجيا: Asus تعلن رسمياً عن هاتفي Zenfone 7 و7 Pro بكاميرة قابلة للتدوير ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Zenfone 7، حيث يتميز هاتفي Zenfone 7 و7 Pro بتصميم الكاميرة الخلفية القابلة للتدوير، ومعدل تحديث 90Hz في الشاشة.

أطلقت شركة Asus الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Zenfone 7 بتحسينات في إعدادات الكاميرة القابلة للتدوير لتدعم المستخدم أيضاً ككاميرة سيلفي، حيث تتضمن الإعدادات كاميرة telephoto، أيضاً قامت الشركة بإضافة تحسينات في آلية التدوير، حيث تؤكد الشركة على دعم الآلية الجديدة عملية تدوير الكاميرة حتى 100مرة يومياً وعلى مدار 5 سنوات.

مواصفات الكاميرة في هاتفي Zenfone 7 و7 Pro

تأتي إعدادات الكاميرة في هواتف Zenfone 7 و7 Pro بكاميرة tele مميزة ببعد بؤري 80مم، وتدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، مع مستشعر رئيسي في إعدادات الكاميرة، كما يأتي هاتف Asus Zenfone 7 Pro بميزة التثبت البصري للصورة، والذي يتوفر أيضاً في المستشعر الرئيسي لهاتف Zenfone 7، بينما تغيب ميزة OIS عن الكاميرة في كلا الإصدارين.

أيضاً يأتي مستشعر Sony IMX686 الرئيسي في الكاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية وبدقة 4K، كما تدعم الكاميرة التركيز النلقائي 2 في 1 OCL، مع نمط HDR لتسجيل الفيديو، وتحسينات في خوارزمية نمط التصوير الليلي.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX363 بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، والتي تأتي بميزة التركيز التلقائي، وأيضاً التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، كما يدعم هذا المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K لدعم نمط تصوير HyperSteady، كما تدعم الكاميرة العمل أيضاً ككاميرة macro مع تركيز من مسافة 4 سم.

ومن المقرر أن تدعم إعدادات الكاميرة أفضل آداء في تصوير السيلفي أيضاً، وذلك بفضل مستشعر Zenfone 7 المميز بحجم 1/1.72، مع فلاش LED، كما تدعم الكاميرة المستخدم بميزة التركيز التلقائي التي تغيب عن بعض الإصدارات الرائدة من الشركات الأخرى، هذا إلى جانب ميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

مواصفات الشاشة ودقة العرض في هاتفي Zenfone 7 و7 Pro

تقدم Asus هاتفي Zenfone 7 و7 Pro بشاشات AMOLED صممت من سامسونج، والتي تتميز بحجم 6.67 إنش، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1000 nit، وتعتيم DC لدعم تشغيل الشاشة بنسبة سطوع منخفضة دون أي وميض.

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أيضاً تأتي الشاشة بنمط Always On، وتدعم تغطية لونية بنسبة 110% من DCI-P3، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 200Hz.

المعالج والذاكرة والسعة التخزينية في هاتفيZenfone 7 و7 Pro

تقدم Asus هاتف Zenfone 7 Pro بمعالج Snapdragon 865 Plus، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Zenfone 7 بمعالج Snapdragon 865.

وتبدأ الذاكرة العشوائية في هاتف Zenfone 7 من 6 جيجا بايت رام، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي في ذاكرة LPDDR5 في كلا الهاتفين.

بينما تأتي السعة التخزينية UFS 3.1 بسعة 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي من هاتف Zenfone 7، وسعة 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي من هاتف Zenfone 7 Pro.

البطارية والشحن في هاتفي Zenfone 7 و7 Pro

تدعم Asus سلسلة هواتف Zenfone 7 بترقية جديدة في تقنية الشحن عن إصدار العام الماضي، حيث تدعم الإصدارت الجديدة تقنية الشحن السريع بقدة 30W، مع بطارية بقدرة 5000 mAh لشحن الهواتف بنسبة 60% خلال 34 دقيقة.

أسعار هواتف Zenfone 7

تطلق Asus الإصدارات الجديدة من هواتف Zenfone 7 Pro وZenfone 7 في الأسواق العالمية في 1 من سبتمبر، حيث يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Zenfone 7 بسعر 715 دولار أو بسعر 600 يورو، بينما يأتي إصدار Pro بسعر 925 دولار أو 800 يورو للنموذج الرئيسي من الهاتف.

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