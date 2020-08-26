تكنولوجيا: صور الشاشة لهاتف iPhone 12 Pro Max تؤكد على مستشعر LiDAR ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت اليوم عن لقطات لشاشة هاتف ابل المرتقب iPhone 12 Pro Max والتي أكدت على أن الهاتف يأتي بمستشعر LiDAR ويأتي بمعدل تحديث 120Hz.

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف iPhone 12، واليوم تأتي أحدث التسريبات لتكشف عن لقطات من شاشة هاتف iPhone 12 Pro Max.

ولقد رصدت لقطات الشاشة على صفحة @Jon_Prosser، حيث قدم مقطع فيديو قصير يستعرض فيه لقطات الشاشة لهاتف iPhone 12 Pro Max، الذي يأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة كما يضم مستشعر LiDAR في إعدادات الكاميرة الخلفية.

وتأتي التفاصيل الجديدة اليوم بعد تقرير سابق أكد على أن هاتف iPhone 12 Pro لن يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة نتيجة لمشاكل في سلاسل التوريد تواجه ابل.

من جانب أخر تأتي الصور المسربة للقطات الشاشة الخاصة بنموذج من هاتف iPhone 12 Pro Max من مرحلة الإنتاج الأولى، حيث يقدم هذا النموذج تفاصيل حول المميزات المتوقعة في الإصدار النهائي من الهاتف.

Advertisements

وتأتي لقطة الشاشة الأولى من تطبيق الكاميرة في هاتف iPhone 12 Pro Max، حيث يظهر إختيار في القوائم لتمكين مميزات في الكاميرة، ومنها تمكين ميزة LiDAR، كما يأتي إختيار أخر لتمكين تحسينات في التصوير في الإضاءة المنخفضة أو النمط الليلي.

كما يأتي تطبيق الكاميرة بإختيار لنمط محسن لخفض التشويش والضوضاء في الصور، مع نمط لتسجيل الفيديو بتفاصيل أكثر دقة، وأيضاً إختيار لتمكين التكبير، مع أنماط أخرى في تسجيل الفيديو.

بينما تؤكد لقطة الشاشة الثانية على معدل تحديث 120Hz في شاشة هاتف iPhone 12 Pro Max، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية إزالة هذه الميزة من الهاتف عند إطلاق الإصدار النهائي.

يذكر أن Prosser أوضح في تغريدة أخرى أن الهاتف يأتي بنتوء كبير في الشاشة، كما يأتي الهاتف بحجم أنحف، وتدعم كاميرة Face ID زوايا عرض واسعة، كما يتميز إطار الهاتف بتصميم مسطح، بينما تتميز الشاشة بإنحناء، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدارات الجديدة من ابل خلال الشهر المقبل.

المصدر

اعلان





