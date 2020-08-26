شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه شركة السيارات الكهربائية اسمها تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نذكر تسلا يجب أن نعود لعملاق الابتكارات وهو نيكولا تسلا الذى أسهم في مجالات الكهرباء والراديو والروبوتات، ولكن عندما نفكر في اسم شركة السيارات الكهربائية لإيلون ماسك التي تحمل نفس الاسم، نتساءل ما هي القصة الحقيقية وراء تسميتها، فمن غير المعروف على نطاق واسع أن السيارة سميت باسم نيكولا تيسلا، المهندس الكهربائي الذي اشتهر في السابق.

وفقا لما ذكره موقع " seattletimes"، بينما بدأ نجم تسلا يتلاشى منذ فترة طويلة، ساهم ماسك الذي أطلق على سيارته وشركته اسمه، في إحياء ذكراه.

ظهر تسلا على غلاف مجلة تايم في عام 1931 ، لكنه توفي فقيراً في عام 1943 بعد سنوات مكرسة لمشاريع لم تحصل على التمويل الكافي، ومع ذلك، فإن أهم اختراعاته تحدث صدى اليوم، لذلك اختار إيلون ماسك اسم هذا الرجل ليخلده على شركته التكنولوجية العملاقة، ونرصد بعض ابتكاراته التي كانت مهمة وقد يكون استفاد منها ماسك بنفسه ولكنها لم تجد التحية اللازمة وقتها.

محرك التيار المتردد

في عام 1884، وصل تسلا إلى نيويورك للعمل لدى توماس إديسون على أمل أن يساعد إديسون في تمويل وتطوير اختراع تسلا، وهو محرك يعمل بالتيار المتردد AC ونظام كهربائي.

لكن إديسون كان يستثمر في أنظمة التيار المباشر غير الفعالة للغاية (DC)، وكان قد أعاد تسلا هندسة محطة لتوليد الكهرباء بالتيار المستمر في شارع بيرل في مانهاتن، وسرعان ما انفصل الرجال عن الشركة بسبب نزاع مالي.

قدم جورج وستنجهاوس التمويل لمحركات وأجهزة التعريف بالتيار المتردد من تسلا، والتي سرعان ما أصبحت تهيمن على التصنيع والحياة الحضرية.

على عكس محركات التيار المستمر في ذلك الوقت، لم تولد محركات تسلا شرارات أو تتطلب مغناطيسًا دائمًا باهظ الثمن للعمل.

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كما أنه بدلاً من ذلك، استخدم مجالًا مغناطيسيًا دوارًا يستخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة في تصميم أساسي لا يزال جوهر معظم المحركات الكهربائية.

كما أنه في عام 1896 ، صمم تسلا نظام توليد الطاقة في شلالات نياجرا، وهو تقدم كبير للنظام الخاص به، فتقدمت مدن بأكملها في النهاية على طاقة التيار المتردد.

الإرسال اللاسلكي

طور تسلا تقنية الراديو واختبرها من 1892 حتى 1894، تتم من خلالها تحويل الكهرباء إلى موجات راديو عالية التردد، مما يتيح نقل الطاقة والصوت وغير ذلك من عمليات النقل عبر مسافات كبيرة.

تصور نظامًا يمكنه نقل الراديو والكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما أنه بعد تجارب ناجحة في كولورادو سبرينغز في عام 1899 ، بدأ تسلا في بناء ما أسماه "النظام العالمي" بالقرب من شورهام في لونغ آيلاند، على أمل تشغيل المركبات والقوارب والطائرات لاسلكيًا.

كما أنه في النهاية، توقع أن أي شيء يحتاج للكهرباء سيحصل عليه من الهواء، مثلما نتلقى البيانات المنقولة والصوت والصور على الهواتف الذكية، لكن المال نفد منه.