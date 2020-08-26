«مائل للحرارة» .. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود- اليوم الأربعاء 26 أغسطس- طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وطقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس حار نهارا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء .. طقس شديد الحرارة نهارا، على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يليى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 36 21

نويبع 37 28

طابا 35 26

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 27

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 28