شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. طريقة تفعيل أو تعطيل مشاركة الموقع فى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الكشف عن موقعك لشخص آخر انتهاكًا للخصوصية أو قد يكون مفيدًا حسب الظرف وما تريده فعلا، إذا كنت تريد التأكد من أن صديقًا يعرف أنك في طريقه، أو أن زوجتك تعرف أنك عالق في حركة المرور، فيمكن أن يكون متتبعًا نشطًا ومساعدة حقيقية، على خلاف حالات أخرى.

• افتح خرائط جوجل.

• اضغط على صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا، وانتقل إلى "مشاركة الموقع" واضغط على "مشاركة جديدة".

في هذه الحالة يمكنك تحديد من ستشارك موقعك معه ومدة مشاركته، الاختيار المسبق هو "لمدة ساعة واحدة"، ولكن يمكنك الضغط فوق مفتاحي الجمع والطرح لضبط التوقيت.

إذا كنت تريد أن يتمتع الشخص بوصول غير محدود إلى موقعك، فحدد "حتى تقوم بإيقاف تشغيل هذا".

سيتم تقديمك بعد ذلك بأيقونات لجهات الاتصال المفضلة والأكثر استخدامًا، ولكن إذا كان الشخص الذي تريد منحه حق الوصول غير موجود، فمرر لليسار واضغط على النقاط الثلاث المسماة "المزيد" للوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

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في كلتا الحالتين، عندما تعثر على الشخص المناسب، اضغط على "مشاركة"، وسيتم الآن إدراج الشخص الذي تشارك معه في الجزء السفلي من شاشة "مشاركة الموقع".

سيتم إعلامهم بأنه يمكنهم الآن الوصول إلى موقعك، ولإيقاف مشاركة موقعك، انتقل إلى صفحة "مشاركة الموقع"، واضغط على اسم الشخص، واضغط على زر "إيقاف".وفي هذه الصفحة نفسها، يمكنك أيضًا مطالبة الشخص الذي تشارك موقعك معه بمشاركة موقعه معك أيضا.

بمجرد إيقاف مشاركة موقعك، سيظل اسم الشخص موجود، ولكن سيكون هناك إشعار بأنك لا تشارك موقعك معه.

هذا في حالة رغبتك في المشاركة مرة أخرى؛ لن تضطر إلى متابعة العملية بأكملها مرة أخرى، فقط اضغط على اسمه وحدد الزر الأزرق "مشاركة الموقع مع اسم الشخص".

إذا كنت لا تعتقد أنك سترغب في المشاركة معه مرة أخرى، وتريد إزالة اسمه، فاضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من القائمة، وحدد "إزالة من القائمة".