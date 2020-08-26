تكنولوجيا: هكذا ساهم الإنترنت و"السوشيال ميديا" فى إنقاذ حمار وحشى مهدد بالانقراض

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تنقلت أنواع حمار وحشي Grevy في خمسة بلدان في إفريقيا، لكن أعدادها تضاءلت بالكاد إلى 3000 بسبب فقدان الموائل والصيد، ولكن تحتفظ هناك منصة الإنترنت Wildbook بعلامات تبويب على هذه الحمير الوحشية الثمينة، من خلال تمكين المتطوعين من التقاط وتحميل الصور التي يتم مطابقتها بعد ذلك مع الحمير الوحشية الموجودة بالفعل في قاعدة بيانات الموقع.
ولعل الخطوط المميزة للحمار الوحشي، والتي تعتبر فريدة مثل بصمات الأصابع، تتيح التعرف عليها بسهولة من بين مئات الآلاف من الصور المرسلة.
كما تم تطوير Wildbook في عام 2003 للمساعدة في تتبع أسماك القرش، ويستخدم الخوارزميات والتعلم الآلي لتحديد وتتبع الحيوانات الفردية.
يتم إنشاء ملف شخصي لكل ملف وإضافة معلومات حول العمر والجنس عندما يكون معروفًا، وحتى الآن، ساعد المتطوعون، على رصد حوالي 2800 حمار وحشي Grevy في كينيا، والتي تعد موطنًا لـ 95% من الأنواع.
وكان في السابق، يتم التعرف على الصور يدويًا، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً، وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من 2500 حمار وحشي Grévy في البرية، و 600 تم التحفظ عليهم.
ويعد حمار وحشي Grevy أطول وأذنان أكبر مقارنةً بالحمار الوحشي في السهول، مما يمنحه مظهرًا يشبه البغل تقريبًا، يُعزى انخفاضه لأول مرة إلى الصيادين، الذين اصطادوه من أجل جلده حتى فرض حظر الصيد في السبعينيات، ولكن الآن التهديد الرئيسي هو فقدان الموائل.
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