شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتلعب باتل رويال.. إيه الفرق بين بابجي وفورتنيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار ألعاب الباتل رويال بين المستخدمين، ظهرت منافسة قوية بين مجموعة من الألعاب والتى يأتى على رأسها لعبتي بابجي ولعبة فورتينت، وقد استمر هذا النوع من الألعاب في الازدهار مع مطلع عام 2018، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق بين اللعبتين كما يلى:

حجم الخريطة:

على الرغم من التشابه في ميكانيكية اللعب بين بابجي وفورتنيت إلا أن الخرائط مختلفة تماما، وهذا يتضح في حجم الخريطة، حيث إن حجم خريطة إيرانجل وميرامار في بابجي هو 8×8 كم، بينما خريطة فايكندي في فورت نايت باتل رويال 6×6 كم، كذلك فإن خريطة فورت نايت الفردية أصغر من ذلك، حيث تقع على مساحة 4×4 كم.

لكن ربما تتميز فورتنايت بوجود الكثير من المركبات، فضلا عن وجود الكثير من المرح المتمثل في وجود المزلاج والطائرات وغيرها من وسائل التنقل، وهو ما يعني أن اللاعبين الذين يفضلون المخاطرة قد يفضلون بابجي، أما إذا أردت خريطة أسهل في التحكم واللعب فعليك فورتنايت.

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الأسلحة:

تعد الأسلحة من العناصر الهامة، ويوجد في بابجي تنوع ضخم في الأسلحة، مع وجود عناصر تجميلية في صناديق بابجي، وفي معرك الأرض المفتوحة، تتفوق بابجي على فورت نايت باتل رويال في عدد الأسلحة والمعدات، فيما تنقسم أسلحة بابجي إلى ثلاثة أنواع، أسلحة شائعة وغير شائعة ونادرة، ولكنهم لا يتميزون بألوان كما الحال في فورتنيت.

كما تعد لعبة بابجي من أفضل الألعاب القتالية المحاكية للواقع، ومناسبة لمحبي هذا النوع من الألعاب.

أما بالنسبة لفورتنيت نجد أن الأسلحة تختلف، حيث يسهل الحصول عليها، وبفضل الألوان المميزة لكل سلاح، يمكنك معرفة قوة السلاح الذي تحصل عليه، حيث تتميز الأسلحة بألوان الرمادي "الشائع" والأخضر "غير شائع" والأرجواني "الخطير" والأزرق "النادر" والبرتقالي "الأسطوري".

جرافيك اللعبة:

تمتلك بابجي جرافييك افضل كونها أكثر واقعية، بينما تتطلب فورت نايت موبايل إمكانيات أكبر لجهازك لتعمل بسهولة عليه بالرغم ان جودة رسومياتها أقل من ببجي.