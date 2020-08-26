تعرف على شركات الشحن في الامارات وطريقة التواصل معها

هل ترغب في معرفة شركات الشحن في الامارات ؟ إذا ً لقد وصلت إلى المكان المناسب حيث سنقدم لك اليوم مجموعة من أكبر وأهم شركات الشحن الموجودة في الامارات والتي تعمل على إرسال الشحنات من وإلى خارج الامارات بما فيها مصر وباقي الدول العربية.

بالطبع هذه الشركات يمكنك ان تتعامل معها مباشرةً او عن طريق وسيط وهي مفيدة للغاية في موسم البلاك فرايدي القادم مع نهاية العام لكي تتمكن من إرسال المنتجات التي قدمت بشرائها في الإمارات إلى الخارج أو استقبالها من الخارج كما ترغب .

كما قلنا فإن شركات الشحن هذه ستساعدك في شراء المنتجات من المواقع المختلفة مثل أمازون او غيرها وحتى نقل المنتجات من الإمارات إلى خارجها إن كنت ترغب في إرسال أي شيء خارج الإمارات.

أهم شركات الشحن في الامارات :

هناك نوعان من شركات الشحن التي تعمل في دولة الامارات، النوع الأول وهو شركات الشحن العالمية والتي تتواجد لها فروع محلية داخل الإمارات من مثل FedEx أو Aramex أو DHL وغيرها من الشركات العالمية التي تتواجد بفروع متعددة حول العالم.

والنوع الثاني من شركات الشحن في الإمارات هو شركات الشحن المحلية التي لا تتوجد إلا بفروع محلية وتعمل في الاستيراد والتصدير والتعامل مع الشحنات بشكل عام بعيداً عن المواقع العالمية، ولهذا فإننا سنذكر أسماء الشركات من النوعين، يمكنك أيضاً ان تتطلع على شركات الشحن التي تعمل في السعودية من خلال هذا المقال .

شركة Arabital Shipping :

تعتبر شركة Arabital Shipping واحدة من أقدم شركات الشحن والاستيراد في الإمارات حيث تأسست في 1989 والتي تتعامل في الكثير من الأمور ومع كثير من البلاد، كما أنها واحدة من الأعضاء الموثقين لهيئة الاستيراد في دبي .

يمكنك استخدام الشركة في إرسال الشحنات من داخل الإمارات إلى خارجها بسهولة او ان تستقبل الشحنات عبر مخازنها في البلاد المختلفة ومن ثم إرسال الشحنة إليك في الإمارات.

تستطيع التواصل مع الشركة من خلال موقعهم عبر الإنترنت من هنا .

أو عن طريق الإتصال على الارقام التليفونية الخاصة والفاكس :

Tele: 00971 4 357 357 1

Fax : 00971 4 357 357 2

شركة Emirates Inflatable Boats Libra Est. Libra :

تأسست الشركة في 1992 وتعمل في استيراد كافة الأمور والشحنات من داخل وخارج البلاد بما فيها أوروبا وامريكا والدول العربية، مقر الشركة في رأس الخيمة في الامارات ولهذا قد تكون اسعارها مناسبة قليلاً عن باقي الشركات ويمكنك التواصل معها من خلال رقم Tel : +9717-2282848 أو من خلال الموقع التالي.

تعتبر زاجل واحدة من أفضل الشركات التي تعمل في تسليم واستلام الشحنات الدولية خصوصاً من المتاجر الدولية وهذا لأنها تعمل على انهاء وتخليص الأوراق الجمركية الازمة للاستيراد للافراد بعيداً عن المؤسسات المتنوعة والمختلفة.

تتواجد شركة زاجل في اكثر من بلد عربي مختلف وعلى رأسهم بالطبع دبي ويمكنك التواصل معها من خلال رقم تليفون 21111 800 وهو رقم مجاني لزاجل دبي ومقرها يقع في مبنى بريد الامارات الواقع في منطقة الديرة .

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شركة DHL :

تعتبر شركة DHL واحدة من أفضل شركات الشحن العالمية على مستوى العالم وتقدم مميزات كثيرة منها التوصيل السريع للشحنات الدولية المختلفة وهذا بسبب تواجدها في أكثر من بلد عربي مختلف ولي تجربة شخصية معهم حيث قمت بإرسال طرد من مصر إلى الإمارات ووصل في أقل من أسبوع كما انها تعتبر افضل شركة من ناحية التخليص الجمركي للبضائع المختلفة بالإضافة لسرعة توصيل الطرود.

يمكنك التعامل مع كل إجراءات الشحن من خلال موقع الشركة من ناحية طلب شحنة جديدة او استلام شحنة جديدة او حتى معرفة موعد وصول الشحنة الخاصة بك .

أو يمكنك الاتصال على رقم هاتف الشركة المحلي وهو Tel: : 600 567 567

شركة Aramex :

تعتبر شركة Aramex واحدة من اقدم شركات الشحن على الإطلاق والتي تعمل في جميع الدول العربية والغربية، كما أنها تقدم خدمات خاصة مثل Shop And Ship وهي خدمة لتجميع الشحنات معاً خاصةً من التجار الذين لا يستطيعون شحن بضائعهم بشكل دولي وتتولى الشركة اجراءات التخليص الجمركي المختلف للبضائع وتعمل على إرسال الشحنات محلياً او عالمياً.

يمكنك التعامل مع خدمات ارامكس للشحن في الامارات من خلال موقعهم الرسمي من هنا ويمكنك التعامل مع خدمات شوب اند شيب العالمية أيضاً من خلال موقعهم الرسمي هنا .

شركة FedEX UAE :

تعتبر شركة فيدكس الجزء الأخير من مثلث شركات الشحن الافضل عالمياً حيث تعمل الشركة على استقبال وارسال الشحنات العالمية من وإلى الإمارات، كما أنها تعمل مع معظم مواقع الشراء أونلاين وتقدم خدمات متميزة وسريعة بأسعار مناسبة للغاية.

يمكنك ايضاً التعامل مع الشحنات المختلفة للشركة من تحديد موعد للشحن وتحديد موعد لاستقبال الشحنات وإرسالها من خلال موقع الشركة من هنا .

شركة Boxit4me :

تعمل هذه الشركة بطريقة مختلفة قليلاً فبدلاً من ان تكون شركة شحن خاصة بنفسها فإن ما تقوم به الشركة هو منافسة شركة Shop And Ship الخاصة بأرامكس وتقديم خدمة أفضل منها أيضاً، فهي تعمل بكل سهولة على تزويدك بعنوان شحن خاص بأحد مخازنها في الدول التي ترغب بالشراء منها ثم إرسال الشحنة الخاصة بك إلى هذا العنوان وحفظها حتى تقرر أنك في حاجة إلى هذه الشحنة أو تكون انتهيت من تجميع الشحنات الخاصة بك .

يمكنك استخدام الخدمة والاشتراك فيها بأسعار رمزية من خلال موقعهم الرسمي من هنا .

أفضل شركات الشحن في الامارات :

في نهاية مقالنا اليوم سأخبركم بأفضل شركات الشحن في الإمارات وهي فالحقيقة تختلف على حسب استخدامك للشركة، فإن كنت ترغب في إرسال شحنات كبيرة فبدون تفكير ستكون الشركات الخاصة المحلية مثل اريبتال التي ذكرناها في الأعلى هي الأفضل لهذا الأمر.

أما من ناحية الشراء من المواقع الغربية مثل أمازون والاستفادة من عروض البلاك فرايدي فإن افضل شركة شحن من وجهة نظري هي DHL ويليها Boxit4me .