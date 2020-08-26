شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أجهزة يمكنك التوقف عن استخدامها إذا كان لديك مكبر ذكى.. من المنبه للريموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك مكبر صوت ذكي مثل Amazon Echo أو Google Nest Mini أو أي جهاز آخر يدعم Alexa أو مساعد Google ، فيمكنك القيام ببعض الأشياء بصوتك، سواء كنت تتحكم في الأضواء الذكية أو تغيير الموسيقى أو حتى تطلب من Alexa قراءة وصفة جديدة ، فإن مكبرات الصوت الذكية مفيدة ويمكن أن تساعدك في التخلص من بعض الأجهزة القديمة في منزلك.

- استبدال مكبرات الصوت القديمة أو حتى تحسينها:

إذا كنت لا تزال تستخدم مكبر صوت قديم لا ترغب في التخلص منه، فيمكنك إضافة جهاز Amazon Echo Dot إلى السماعة القديمة من خلال اتصال AUX، بينما تقوم السماعة القديمة بإيصال الصوت الناتج، فإن Echo Dot ستتيح لك تغيير الموسيقى من خلال الصوت، أيضًا إذا شعرت أن مكبرات الصوت الذكية تبدو أفضل ، فيمكنك دائمًا التخلص من السماعة القديمة.

- التحكم فى التلفزيون الخاص بك بدلاً من استخدام الريموت

إذا كان لديك تلفزيون ذكي، ما عليك سوى تمكين Alexa أو استخدام FireTV Stick جنبًا إلى جنب مع Echo Dot للتحدث حرفيًا في التلفزيون لتغيير المحتوى وفقًا لذلك.

- الاستغناء عن المنبه:

يمكن لأي مكبر صوت ذكي أن يوقظك في الصباح إذا كنت لا ترغب في استخدام هاتفك كمنبه للحصول على نوم عميق، يمكنك دائمًا توجيه السماعة الذكية لإيقاظك.

Advertisements

- القيام بمهام الخط اأرضي وإرسال الرسائل:

معظم السماعات الذكية سلكية، وهذا يعني أنه يجب الاحتفاظ بها في مكان ثابت في المنزل، حيث يسمح لك مكبر الصوت الذكي بالاتصال وإرسال الرسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك من خلال الأوامر الصوتية، لذلك ، بطريقة ما يمكنك استخدامها كخطوط أرضية دون البحث عن هاتفك في منزلك.

-الاستماع إلى محطات الراديو الرقمية والبودكاست وأكثر مما يمكن لراديو FM

تتيح السماعات الذكية ضبط محطات الراديو الرقمية في مختلف البلدان وتطبيقات بث الموسيقى وتتيح لك أيضًا الاستماع إلى البودكاست بسهولة تقاعد راديو FM.

- التحكم في مصابيح LED الذكية بدلاً من المفاتيح

إذا كان لديك مصابيح LED ذكية، فيمكنك التحدث إلى مكبر الصوت الذكي لتغيير اللون أو الكثافة أو تشغيله أو إيقاف تشغيله.