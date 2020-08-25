شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف قصة ضفدع جوجل وارتدائه الكمامة لرفع الوعى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم جوجل رسومها المتحركة لتوصيل بعض الرسائل حول وباء كورونا ونشر الوعى حول عدة قضايا، وكان آخرها ضفدع يرتدى قناعا لتشجيع المستخدمين على ارتداء الكمامات، وإذا قمت بتسجيل الوصول إلى علامة الضفدع من Google المصاحبة لنتائج البحث عن الطقس في تطبيق Google على أندرويد، فقد ترى أن الضفدع يرتدي كمامة، كما لاحظه بعض مستخدمي Reddit لأول مرة.

ولا يزال الضفدع يفعل الأشياء التي كان يفعلها قبل ارتداء القناع، مثل تعليق الملابس، أو المشي في حقل، أو ركوب الدراجة، ولكن الآن قد يرتدي أيضًا واحدًا من العديد من الأقنعة المختلفة، كما رصدها Verge.

قد لا ترى الضفدع بالقناع حتى الآن، ولكن قالت جوجل لموقع The Verge، أنه سيتم طرح الميزة عالميًا لمستخدمي Android.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء قناع في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار COVID-19.

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ويبدو أن وضع قناع على الضفدع هو محاولة من Google للمساعدة في تشجيع الناس على ارتداء الأقنعة أثناء وجودهم بالخارج.

ولا يوجد دليل على أن الضفادع يمكنها نشر COVID-19، لذلك فإن هذه الصور تستهدف البشر.

إذا كنت تبحث عن شيء متعلق بـ COVID-19 على Google ، فسترى "تنبيه SOS" ، والذي يعرض مقالات إخبارية ومعلومات حول فيروس كورونا، حيث يمكنك إجراء الاختبار والمزيد.

تعاونت الشركة أيضًا مع شركة أبل في نظام إعلام بالتعرض، من أجل المساعدة في إبلاغ الأشخاص عندما يكونون قد تعرضوا لشخص مصاب بفيروس كورونا.