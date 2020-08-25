افضل شركات الشحن في السعودية للشحن الداخلي و الدولي

عن افضل شركات الشحن في السعودية هذا المقال نقدمه لك لتتعرف على افضل الشركات التي يمكنك التعامل معها في السعودية من اجل نقل شحناتك و متعلقاتك ما بين مدن المملكة و ما بين الأشخاص حول المملكة. و في هذا المقال نجمع مجموعة من الشركات الجيدة في امور الشحن حول المملكة لتختر منها الشركة التي تناسبك. و لكن تذكر قبل القراءة فنظرًا لعدم تجربتنا لشركات الشحن في السعودية فهذا المقال مبني على تجارب المستخدمين هناك و على تجارب المواطنين و تعليقاتهم و ليس مبنيًا على خبرة بالشركات هناك. اكمل القراءة

شركة زاجل

اول شركة معنا في هذه القائمة هي شركة زاجل و هي من تقييمات الناس من افضل شركات الشحن في السعودية فعلًا و ذلك لتقديمها خدمات شحن جيدة و سريعة متميزة. يمكنك تتبع الشحنة و استعلام عن سعر الشحن و ارسال طلب شحن من خلال الموقع و الموقع نفسه سهل و بسيط ليس معقدًا يمكنك الوصول لأي نقطة تريد بسهولة من خلاله فلن تواجهك اي مشاكل معه لذلك الشركة جيدة جدًا. و تقييمات الناس جيدة لها

معلومات هامة عن الشركة

رقم التواصل مع الشركة: 920000177

يمكنك زيارة موقع الشركة الرسمي من هنا

شركة Aramex

من افضل شركات الشحن في السعودية في مصر و في الإمارات شركة ارامكس ذات سمعة طيبة. من تجربتي لها في مصر فشركة ارامكس خيار جيد لكن لا تأخذ تجربتي كمقياس تام فبالتأكيد ستجد اختلافات بين موظفي الشركة في مصر و في السعودية و لكن من تقييمات الجمهور و الناس فشركة ارامكس تحافظ على سمعتها الطيبة ايضًا في السعودية. و لذلك فهي في هذا المقال. و من ناحية الخدمات فارامكس تتيح لك معرفة سعر الشحن بوزن و بمكان الجهة التي سيصلها المنتج. و تتبع الشحنات بسهولة و طلب الشحن من خلال الموقع لذلك نقاط جيدة اخرى لأرامكس

معلومات هامة عن الشركة

رقم خدمة العملاء: 966920027447

لمعرفة اقرب مكتب ارامكس يمكنك زيارة هذا الرابط

لمعرفة تكلفة الشحن يمكنك زيارة هذا الرابط

شركة الما اكسبريس

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شركة شحن اخرى جيدة بناء على تقييمات الجمهور و المستخدمين و تتيح لك كل الخدمات التي تحتاجها من ارسال و استقبال شحنات و من خلال الموقع ايضًا و معرفة سعر الشحن و تكلفته كذلك. تمكنك من الشحن داخل البلاد و خارجها و تتيح التواصل معها سواء عن طريق صفحتها على فيسبوك او عن طريق موقعها الرسمي كذلك. كما ان الشركة ستساعدك في استيراد اي بضاعة تحب استيرادها كذلك فهذه نقاط جيدة

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 920006261

يمكنك زيارة موقع الشركة الرسمي من هنا

شركة DHL

كما ذكرناها في مصر نذكرها هنا كواحدة من افضل شركات الشحن في السعودية. تقدم الشركة خدمات شحن عديدة سواء كان الشحن محلي داخل حدود المملكة او خارج المملكة دوليًا. الشركة ذات تقييم و صيت جيد في السعودية. لازالت مشكلتي معها هي موقعها القديم و انه ليس اسهل المواقع لتتعامل معها و لكن غير ذلك فشركة DHL تدخل ضمن ترشيحاتنا كشركة شحن جيدة جدًا في المملكة العربية السعودية

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 966138827777

يمكنك زيارة موقع الشركة الرسمي من هنا

شركة ريتيكس

من تقييمات العملاء فهذه ليست من افضل شركات الشحن في السعودية فحسب بل هي افضلهم لأنها تقوم بتوفير خدمات شحن حلال 24 ساعة و تغليف و تخزين للطرود بشكل حديث و علمي ليحافظ على الشحنات بشكل كبير. و تساعد على التواصل مع العملاء بكل سهولة و يسر. شركة ريتيكس شركة ذات تقييمات حيدة عالية و هي من الشركات التي تستحق مكانها في هذه القائمة ايضًا

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 966571137825

افضل شركات الشحن في السعودية

كما قلنا سابقًا اختيار شركة الشحن المثالية يكون على عدة عوامل مهمة منها سعر الشحن و سرعته و ايضًا امانة الشركة و حافظها على الشحنات الخاصة بك. القائمة بها عدة شركات مشهورة بسمعتها الجيدة و حفاظها على الشحنات و المنتجات لذلك قد ذكرناها. قد يكون هناك شركات اخرى يمكن النصح بها و لكن المهم ان تتحقق بها كل العوامل المطلوبة لشركة شحن. حيث انك تستأمن الشركة ان تقوم بتوصيل منتج خاص بك الى مكان معين. لا تريد ان تستأمن شركة سيئة على ذلك و لذلك ابحث عن افضل شركات الشحن في السعودية دائمًا. لضمان جودة الخدمة

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